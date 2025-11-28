🎧 Distrifood Podcast: Grenzeloos omzetverlies

Nederlandse consumenten doen steeds vaker boodschappen over de grens. Vooral op parkeerplaatsen in Duitsland is vaak een zee van gele nummerborden te zien. Maar hoe groot is het omzetaandeel van België en Duitsland? En welke formules hebben er het meest last van?

Het Verhaal van Distrifood is de wekelijkse podcast van Distrifood. Elke week praten journalisten van Distrifood over een onderwerp uit de actualiteit. In deze aflevering praten redacteuren Joep Meijsen en Herman te Pas onder leiding van Tiny Tati over grensoverschrijdend winkelen . Een verhaal over grenzeloos omzetverlies.

Grensoverschrijdend groeit explosief

Het aantal Nederlandse consumenten dat over de grens boodschappen doet groeit en ze geven bovendien een steeds groter deel van hun budget uit bij supermarkten en drogisterijen in België en Duitsland. Distrifood sprak met klanten en presenteert exclusief onderzoek naar grensoverschrijdend winkelen met cijfers per regio. 'Noord-Holland groeit in klantenaantallen en bestedingen het hardst.' Sommige formules worden veel harder geraakt dan andere.