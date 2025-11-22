🎧 Distrifood Podcast: Jumbo ontketent een broodstrijd

Foto: Distrifood

De broodsector staat sinds juni op zijn kop. Jumbo besloot toen namelijk in zee te gaan met Bakker Goedhart van de machtige bakkersfamilie Borgesius. Goedhart-Borgesius levert nu aan Albert Heijn, Jumbo, Plus, Coop, Nettorama, Boni, Poiesz, Picnic en Spar.

Het Verhaal van Distrifood is de wekelijkse podcast van Distrifood. Elke week praten journalisten van Distrifood over een onderwerp uit de actualiteit. In deze aflevering praten redacteuren Daan Heijink en Anne Mieke Ravenhorst van Bakkerswereld onder leiding van Joep Meijsen over brood.

We zijn benieuwd wat jij als luisteraar vindt van Het Verhaal van Distrifood. Jouw feedback is waardevol voor de verdere ontwikkeling van de podcast. Deze korte vragenlijst helpt ons beter inzicht te krijgen in jouw luisterervaring en voorkeuren. Het invullen duurt slechts enkele minuten. Als dank verloten wij onder de deelnemers 5 Distrifood-supermarktposters.

Bakker Goedhart trekt macht naar zich toe

Volgens berekeningen uit de broodsector die Distrifood inzag, gaat het aandeel van de markt waar Goedhart-Borgesius controle over heeft volgend jaar van zo'n 55 procent in 2025 naar bijna 70 procent, een stijging van ongeveer 25 procent. In de online markt levert Goedhart-Borgesius straks zelfs 100 procent van het industriële dagverse brood, via Albert Heijn, Jumbo en Picnic.

Foto: Jumbo
