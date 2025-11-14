🎧 Distrifood Podcast: Hoe Plus klust aan de formule

🎧 Distrifood Podcast: Hoe Plus klust aan de formule
Foto: Koos Groenewold

Plus gaf dinsdagavond op tv het startsein voor een vernieuwing van de marketing. Met 'We doen met je mee' als nieuwe pay-off legt de formule de nadruk op lokaal ondernemerschap. Waarom komt Plus nu met een nieuwe campagne? Waarom kiezen ze voor deze aanpak? En wat betekent dit voor de winkels van Plus?

Het Verhaal van Distrifood is de wekelijkse podcast van Distrifood. Elke week praten journalisten van Distrifood over een onderwerp uit de actualiteit. In deze aflevering praten redacteuren Joep Meijsen en Bart Lelieveld onder leiding van Tiny Tati over de vernieuwing van de marketing bij Plus.

Vernieuwing marketing markeert belangrijk moment voor Plus

De introductie van de nieuwe pay-off komt op een belangrijk moment voor Plus. De supermarktketen was de afgelopen jaren vooral druk met de afronding van de fusie met Coop en het oplossen van daarmee samenhangende problemen. Plus-topman Aart van Haren in een interview met Distrifood: ‘Allemaal dingen die heel nuttig en noodzakelijk waren, maar de aandacht afleidden van waar het eigenlijk allemaal om gaat: klanten in winkels en online loyaal aan je maken en hen artikelen verkopen waarmee ze tevreden zijn.’ 

Foto: ANP
