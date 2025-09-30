Gesponsord Witte Reus zet standaard met duurzame verpakking

Witte Reus introduceert een nieuwe, kartonnen verpakking voor haar toiletblokken. De vertrouwde kwaliteit blijft hetzelfde, terwijl de verpakking nu compacter, handzamer en makkelijker in gebruik is. Voor retailers betekent dit efficiënter schapbeheer, met minder opslagruimte en transportbewegingen als bijkomend voordeel.

‘Als marktleider willen we niet alleen het beste product bieden, maar ook een duidelijk statement maken op het gebied van duurzaamheid ’, zegt Anke van Maasakkers, marketingdirecteur consumer brands bij Henkel Nederland. ‘Daarom zijn we ook zo trots op onze meest recente relaunch: een verpakking die niet alleen significant minder plastic bevat, maar ook praktisch is voor consumenten en retailers. We hebben gekeken naar elk detail, van materiaalkeuze tot gebruiksgemak, en daarmee een oplossing gecreëerd die impact maakt op zowel het milieu als de winkelvloer.’

Marktleider binnen toiletblokken

Witte Reus is marktleider op het gebied van toiletblokken in Nederland, verklaart Van Maasakkers. ‘De combinatie van effectieve reiniging en een frisse geur heeft ertoe bijgedragen dat het merk deze toppositie heeft bereikt. Al vijftien jaar zetten we de nieuwste technologieën in om toiletblokken te ontwikkelen die het verschil maken. Consumenten zien echt de meerwaarde van ons product. Met de nieuwe verpakking maken we die meerwaarde nu ook op duurzaamheidsvlak goed zichtbaar.’

Recyclebaar, aanzienlijk compacter, met optimale prestaties.

111 ton minder plastic per jaar

'De plastic blister is volledig verwijderd en vervangen door karton', legt Maaike Greven, senior brandmanager, uit. ‘Dat maakt recyclen een stuk makkelijker. De nieuwe verpakking is volledig gemaakt van karton en bevat 89 procent minder plastic dan voorheen. Jaarlijks bespaart de nieuwe verpakking 111 ton plastic, vergelijkbaar met het gewicht van zo’n 370 volwassen olifanten. We hebben het over miljoenen toiletblokken in Nederlandse huishoudens. Dat maakt dus echt wel impact’, aldus Greven.

Witte Reus zet met de meeste van haar producten een extra stap richting duurzaamheid: voor de houder wordt gebruik gemaakt van 100 procent gerecyclede of hernieuwbare materialen volgens de massabalansbenadering. Daarbij wordt onder andere gebruikte frituurolie ingezet, een reststof die niet meer geschikt is voor consumptie en geen concurrentie vormt met voedselproductie. ‘Door deze afvalstroom slim te hergebruiken, dragen we bij aan een duurzamere toekomst.’

Massabalansbenadering De houder is gemaakt van 30 procent gerecycled plastic. Voor de overige 70 procent maakt Witte Reus gebruik van hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele materialen. Deze worden toegewezen via de ISCC-massabalansmethode.

Voor consumenten biedt de nieuwe verpakking dezelfde vertrouwde kwaliteit in een kleiner en compacter formaat. Het product is makkelijker te openen en sluiten, ideaal voor multipacks. Retailers profiteren van efficiënter schapbeheer. ‘Waar voorheen zeven verpakkingen op een volle meter pasten, zijn dat er nu acht. Dankzij de kleinere verpakking is er tot een derde minder transportruimte nodig voor dezelfde hoeveelheid producten.’

Groots gelanceerd

Vanaf oktober ligt de nieuwe verpakking in Nederlandse supermarkten en drogisterijen. De introductie gaat gepaard met een 360 graden campagne: digitale zichtbaarheid, gevolgd door televisiecommercials, ondersteund met zichtbaarheid op de winkelvloer en promoties. ‘De hoofdclaim blijft “Witte Reus, voor een schoon en fris toilet”’, vertelt Greven, ‘aangevuld met de boodschap dat we nu verkrijgbaar zijn in een nieuwe kartonnen verpakking.’

De innovatie is een mooi voorbeeld van de strategische vernieuwing die Henkel recent onderging. Van Maasakkers: ‘Met nog meer focus op consumentenbehoeften en duurzaamheid. We hebben duidelijke keuzes gemaakt op assortiment, mediaondersteuning en productontwikkeling. De resultaten hiervan worden inmiddels zichtbaar. En er komt nog meer aan in zowel home als personal care.'

Dit artikel is gesponsord door Henkel Nederland .