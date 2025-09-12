🎧 Distrifood Podcast: Erfopvolging binnen Albert Heijn

🎧 Distrifood Podcast: Erfopvolging binnen Albert Heijn
Foto: Herbert Wiggerman

Albert Heijn maakt het voor franchisers niet altijd makkelijk om hun kinderen de winkel te laten overnemen. Gertjan Nijhuis lukt het wel om de winkel over te dragen. William de Block slaagde daar niet in. Naast erfopvolging spelen er meer thema's tussen franchisegevers en franchisenemers.

Het Verhaal van Distrifood is de wekelijkse podcast van Distrifood. Elke week praten journalisten van Distrifood over een onderwerp uit de actualiteit. In deze aflevering praten redacteuren Herman te Pas en Maurice de Jong onder leiding van Tiny Tati over erfopvolging binnen Albert Heijn en nemen we de eerder bereikte deal tussen Albert Heijn en de franchisers onder de loep.

Wie geen aflevering van de podcast Het Verhaal van Distrifood wil missen, kan zich via Spotify of andere podcastplatforms, abonneren.

Anita Heijdra de schrijfster van het boek 'Op ons Bord'. Eigen foto
boeren

Waarom boerin Anita Heijdra hard uithaalt naar Albert Heijn

