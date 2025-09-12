🎧 Distrifood Podcast: Erfopvolging binnen Albert Heijn

Albert Heijn maakt het voor franchisers niet altijd makkelijk om hun kinderen de winkel te laten overnemen. Gertjan Nijhuis lukt het wel om de winkel over te dragen. William de Block slaagde daar niet in. Naast erfopvolging spelen er meer thema's tussen franchisegevers en franchisenemers.

Het Verhaal van Distrifood is de wekelijkse podcast van Distrifood. Elke week praten journalisten van Distrifood over een onderwerp uit de actualiteit. In deze aflevering praten redacteuren Herman te Pas en Maurice de Jong onder leiding van Tiny Tati over erfopvolging binnen Albert Heijn en nemen we de eerder bereikte deal tussen Albert Heijn en de franchisers onder de loep.

