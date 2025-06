🎧 Distrifood Podcast: Fonkelnieuwe Foodmarkt Jumbo in Echt

Redactie Distrifood

Delen Voorlezen

Beeld: Distrifood

Jumbo opende in het Limburgse Echt zijn 13e Foodmarkt. Wat maakt deze vestiging anders dan andere Foodmarkten? En levert de formule Jumbo onderaan de streep wel wat op of is het louter een paradepaardje naar buiten toe?