Gesponsord Succes Dr. Oetker La Mia Familia brengt categoriegroei

La Mia Familia 4-Cheese is een knapperig pizza breekbrood met pecorino en romige kaasvulling. De Wheel voor Diepvries - Maaltijden en Componenten gaat terecht naar Dr. Oetker.

La Mia Familia staat in no time op tafel als een gezellig middelpunt van een borreltafel, een lekkere snack voor het hele gezin of als side-dish bij het diner. Deze La Mia Famiglia 4-Cheese werd geïntroduceerd in week 34 van 2024, tegelijk met de Creamy Tomato Pepper, met pecorino en een vulling van tomaat, paprika, crème fraîche en yoghurt.

Hoe is het door de retail ontvangen?

Elize ter Balkt, Head of Trade Marketing: ‘We zagen al langer een trend binnen sharing en dit product sluit perfect aan bij de groeiende behoefte aan gemak en gezelligheid. De luchtige pizzabroodjes met rijke vulling passen uitstekend bij borrelmomenten thuis – iets wat ruim 70 procent van de Nederlanders het liefst doet. De retail was dan ook zeer positief.’

Wat was belangrijk in de marketingcampagne?

Joost van den Berg, Head of Marketing: ‘Het was belangrijk uit te leggen wat het product precies is, omdat het afwijkt van wat consumenten gewend zijn. Daarnaast wilden we mensen actief laten kennismaken. Daarom hebben we een 360° campagne opgezet. Via TV en online video hebben we ingezet op awareness, en influencers die in meer detail uitlegden wat het product is en wanneer je het kan gebruiken. Tegelijkertijd hebben we door middel van een grote cashbackactie en aantrekkelijke promoties trial gegenereerd.’

Waarom was dit vooraf al een product met marktpotentie?

Van den Berg: ‘De grenzen tussen maaltijden vervagen en dat zagen we al terug in de marktgroei van pizzasnacks. La Mia Familia weet deze trends op een smakelijke manier samen te brengen en dat wordt gewaardeerd, zowel door consumenten als binnen de handel.’

Hoe groot is het succes geworden?

Ter Balkt: ‘La Mia Familia is een unieke aanvulling op ons assortiment en – samen met Dr. Oetker Ristorante Piadina – een belang­rijke aanjager van de double-digit groei binnen het pizzasnacksegment, zowel in waarde als volume . Het concept weet bovendien nieuwe shoppers aan te trekken en scoort opvallend hoog op unieke penetratie *. Kortom: een smakelijk concept én een commercieel succes, waar we heel trots op zijn.’

Welk vervolg voorzien jullie?

Ter Balkt: ‘Dit concept verruimt de categorie, en dat zien we terug in de cijfers. Het merk La Mia Familia leent zich hier perfect voor en is wat ons betreft dé plek binnen ons portfolio om nog meer snackmomenten te claimen. Zo blijven we samen met onze handelspartners bouwen aan verdere groei van de categorie.’

(*Bron: Circana, YTD 12 2025). (**Bron: Yougov, FY 2024).

Dit artikel is gesponsord door Dr. Oetker.