Too Good To Go maakt impact met slimme oplossingen

In zeven jaar tijd groeide Too Good To Go in Nederland uit van een sympathiek initiatief om voedselverspilling tegen te gaan, tot een serieuze partner voor retailers, fabrikanten en foodservicebedrijven. Met een combinatie van strategische samenwerkingen, innovatieve oplossingen en slimme technologieën biedt Too Good To Go bedrijven een effectieve manier om voedselverspilling te reduceren én om hun business te optimaliseren.

‘Het dossier “voedselverspilling” krijgt steeds meer aandacht’, vertelt Gijs van Schoot, sinds 1 augustus Country Director van Too Good To Go Nederland en België. ‘Consumenten hechten er steeds meer waarde aan, en het staat hoog op de duurzaamheidsagenda van bedrijven.’ Toch gaan wereldwijd per seconde nog steeds 80.000 maaltijden verloren en wordt zelfs 40 procent van ons eten verspild. ‘Onze missie blijft dan ook onveranderd: iedereen inspireren en in staat stellen om samen voedselverspilling tegen te gaan. Dat is goed voor de samenleving, de economie én de planeet.’

Meer klanten naar je winkel

Met inmiddels ruim 31 miljoen geredde maaltijden, 4,5 miljoen geregistreerde gebruikers en 7.500 actieve partners in Nederland, bewijst Too Good To Go dat het mogelijk is om maatschappelijke impact te combineren met een gezond businessmodel.

Dit leidt niet alleen tot minder verspilling, maar trekt ook nieuwe klanten naar de winkel, die het ophalen van hun verrassingspakket combineren met een boodschappentrip”

Een belangrijk onderdeel hiervan is het bieden van praktische oplossingen, zoals het Verassingspakket, waarmee supermarkten extra inkomsten kunnen genereren uit onverkochte voedingsproducten. ‘Consumenten kopen via de app een pakket met producten die anders worden weggegooid’, verduidelijkt Van Schoot. ‘Dit leidt niet alleen tot minder verspilling, maar trekt ook nieuwe klanten naar de winkel, die het ophalen van hun verrassingspakket combineren met een boodschappentrip.’

AI-technologie voor efficiënter voorraadbeheer

Daarnaast zet Too Good To Go steeds sterker in op AI-technologie met het Too Good To Go Platform, een modulaire end-to-end oplossing voor het beheer van overtollig voedsel. ‘Met innovatieve software, gekoppeld aan de systemen van retailers, helpen we hen efficiënter te werken en op slimme wijze overtollige voorraden beheren en herverdelen’, legt Van Schoot uit. ‘Medewerkers hoeven bijvoorbeeld nog maar 1 tot 7 procent van de producten handmatig te controleren op houdbaarheidsdata, wat een enorme tijdsbesparing oplevert.'

Daarnaast optimaliseert de tool de afprijzing. 'In plaats van bijvoorbeeld meteen 35 procent korting te geven, kan de prijs stapsgewijs omlaag. Dit leidt niet alleen tot minder verspilling, maar verhoogt ook de opbrengst van producten die anders wellicht direct uit de schappen waren gehaald. Wordt een product uiteindelijk toch niet verkocht, kan het worden herverdeeld door bijvoorbeeld donatie aan de Voedselbank of via de Too Good To Go-app.’ De software kijkt naar de rotatie en neemt alle belangrijke factoren mee die van invloed zijn op het aankoopproces.

Overschotten van fabrikanten en groothandels

Too Good To Go werkt in Nederland samen met vrijwel alle Superunie-leden en franchisenemers van Albert Heijn en Jumbo. De impact van het platform reikt echter verder dan supermarkten, vertelt Van Schoot. ‘Met de Magic Pakketten, in samenwerking met fabrikanten en groothandels, thuisbezorgd via PostNL, bieden we ook een oplossing voor overschotten uit de industrie. Sinds de introductie zijn al 385.000 van deze pakketten gered.’

Veel eten wordt door de consument onnodig weggegooid omdat de “ten minste houdbaar tot”-datum verkeerd wordt geïnterpreteerd”

In de samenwerking met fabrikanten wint ook het Date Labelling-initiatief terrein. ‘Veel eten wordt door de consument onnodig weggegooid omdat de “ten minste houdbaar tot”-datum verkeerd wordt geïnterpreteerd’, legt hij uit. ‘Met het “kijk, ruik, proef”-logo, dat aan productverpakkingen wordt toegevoegd, helpen we consumenten om bewuster met houdbaarheidsdata om te gaan. Inmiddels werken 33 merken mee in Nederland, en dit aantal groeit gestaag.’

Passend bij de bedrijfsvoering

Too Good To Go begrijpt dat voedselverspilling in supermarkten vaak onbewust gebeurt. ‘Personeelskrapte en complexe processen maken het retailers niet makkelijk om hier altijd prioriteit aan te geven. We willen hen daarom ondersteunen zonder met “het vingertje” te wijzen. Door efficiënte en rendabele oplossingen te bieden, helpen we supermarkten verspilling terug te dringen op een manier die past binnen hun bedrijfsvoering.’

Betere businessmodellen en krachtige marketing

Voor hij vijf jaar geleden bij Too Good To Go aan de slag ging, werkte Van Schoot bij verschillende A-merkfabrikanten, zoals Unilever en Nestlé. Binnen Too Good To Go vervulde hij meerdere rollen, waaronder Director Key Accounts, voordat hij doorgroeide naar Country Director Nederland en België. Zijn commerciële ervaring koppelt hij nu, samen met het team, aan het verbeteren van businessmodellen en het versterken van het marketingverhaal.

‘Want ook dát zorgt voor bewustwording van de consument en extra zichtbaarheid voor onze partners’, refereert hij aan de focus op marketing de ambitie om het aantal geregistreerde app-gebruikers verder te doen groeien. ‘Uiteindelijk is de consument de eindgebruiker die we ook moeten inspireren en activeren om bewuster met voedsel om te gaan. Wanneer dat lukt, profiteren zowel wij als onze business partners hiervan.’

Stap voor stap, hap voor hap, werken we samen met onze partners toe naar een toekomst met minder voedselverspilling”

Het is de ambitie van Too Good To Go om op een positieve manier te groeien en het bewustzijn te vergroten. ‘Om zo uiteindelijk toe te werken naar een wereld zonder verspilling. Dit doen we gericht, met de juiste middelen. Want impact bereik je niet per se met grote stappen, maar door voortdurend in beweging te blijven. En dat geldt ook voor retailers: kleine, structurele verbeteringen kunnen op de lange termijn een groot verschil maken. Daarom investeren we in nieuwe technologieën en bieden we onze partners slimme, waardevolle oplossingen. Stap voor stap, hap voor hap, werken we samen met onze partners toe naar een toekomst met minder voedselverspilling.’

