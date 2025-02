Gesponsord 'Snacks op broodafdeling zijn groot geworden'

De nominatie van Royal Smilde Bakery voor Industributie was voor het bedrijf zelf een prettige boodschap, maar helemaal een verrassing was het niet. Er is de laatste tien jaar een sterke strategische ontwikkeling geweest. Feike Jan Hoekstra en Femtinus Rozema lichten het succes toe.

Royal Smilde Bakery is genomineerd voor de Industributie Trofee in de categorie Private Label: Brood, banket & verse koek, convenience. Waar komt deze nominatie vandaan? Key Accountmanager Feike Jan Hoekstra: ‘Het is een nieuwe categorie in het onderzoek. Vorig jaar waren we met Royal Smilde als groep al genomineerd in de categorie Rising Stars.

Sales Manager BeNeDuLux Femtinus Rozema: ‘Ik denk doordat private label nu zo’n enorm belangrijke rol speelt in retail, de onderzoekers van Industributie hebben besloten om deze leveranciers met veel meer categorieën gedifferentieerder op te nemen in het rapport. En wij zijn daar heel blij mee, want de rol van de private labelaar is gelijk aan die van een A-merk. De retail zegt ook dat private label-leveranciers veel sneller innoveren, en dat verwachten ze eigenlijk ook van andere partijen. Dat maakt ons soort bedrijven ook interessant voor hen.’

Royal Smilde bestaat sinds 1863. Waarom staat het bedrijf juist deze jaren in de schijnwerpers van het onderzoek?

Rozema : ‘Dat heeft te maken met onze recente historie. Zo’n tien jaar geleden hebben we onze focus meer op de retail gelegd, naast de bakkerijsector en foodservice. In die afgelopen tien jaar hebben we een ruime distributie opgebouwd onder retailers. Wij leveren met name snacks binnen retail, een belangrijke productgroep binnen brood en banket. Met onze strategie en focus op snacks hebben we besloten om veel meer op retail in te gaan zetten, en dat is gelukt. Het aandeel snacks binnen de bakkerij is enorm gegroeid. Saucijzenbroodjes, frikandelbroodjes, kaasstengels et cetera zijn ook voor de retailers een enorm interessante categorie. In die tien jaar is retail heel belangrijk geworden voor onze organisatie.’

En dat is niet door overnames gebeurd, maar door groei op eigen kracht…

Rozema : ‘Precies, op eigen kracht, maar vanaf het begin al met een heel goede samenwerking met de retailer. Het was voor ons een strategische route, en zij zagen dat ook. Het is een serieuze categorie geworden. Om dat te bereiken heb je contracten en voortgang nodig, en hebben wij onze organisatie er goed op ingericht. Inmiddels leveren we bij alle retailers bake-off producten en hebben we samen met de retail de categorie verder uitgebouwd.’

Hoekstra : ‘De afgelopen twee jaar hebben we de focus op de retail verder verscherpt. De basis daarvoor is altijd goede kwaliteit leveren, altijd in-full en in-time leveren. Daarna moet je de meerwaarde zoeken in het laten groeien van de categorie. Daar hebben we flink in geïnvesteerd, met marktdata, en in het meenemen van de retail in onze visie. Het zit in alle disciplines, in marketing, in kwaliteit, in productinnovatie, in supply chain; met alle disciplines hebben we contact met de retailer. Zo zijn we een heel betrouwbare partner geworden, en hebben we de klanten kunnen ontlasten door onze kennis van de categorie.’

Waar zitten de belangrijkste innovaties?

Hoekstra : ‘We ontwikkelen in samenwerking met de retailers, dus dat zijn verschillende ontwikkelingen bij verschillende retailers. Samen met hen verzamelen we het allerbeste aanbod in de markt, met al onze inzichten vanuit de bakkerijwereld en foodservice. Zo bepalen we waar de keuze van de retailer op uitkomt. Kwaliteit is daarin altijd leidend. En innovatie gaat ook over gezondere producten, dus appelflappen met minder suiker, of saucijzenbroodjes met minder of duurzamer vlees. Maar altijd smaak bovenaan.’

Wat zegt deze nominatie jullie?

Hoekstra : ‘We zijn hier heel trots op. Het is een beloning voor de tijd en de energie die we de afgelopen jaren in deze samenwerking hebben gestoken. Daarin zijn wij de afgelopen jaren flink geprofessionaliseerd, en we worden nu dan ook echt als een serieuze partner gezien. Iedereen in ons team is hier trots op.’

Rozema : ‘Als relatieve nieuwkomer tien jaar geleden, hebben we altijd wel als wens en doel gehad om een nominatie of - beter nog - award binnen te slepen. We zijn een nuchter en bescheiden familiebedrijf, en vorig jaar was er al euforie in het team, maar dit is wel héél gaaf.’

Wat gaat de nabije toekomst brengen in de samenwerking met de retail?

Hoekstra : ‘We willen op deze route verder gaan met de retail, en nog veel meer mooie producten introduceren, om onze positie verdere te versterken en de categorie nog groter te maken.’

Rozema : ‘We zitten duidelijk op het goede spoor. Voor komend jaar begrijpen we nog beter wat onze rol is. De retail vindt ons ook af en toe wat bescheiden. We willen ons daarom iets meer gaan tonen en kenbaar maken. We hebben ook best wat te vertellen. Dat gaat ons helpen de categorie snacks en daarmee het bakkerij-aandeel samen met de retailers te vergroten en het bakkerij-aandeel te vergroten.

