'Duurzaam groeien doe je samen'

Arla Foods is een door boeren gedragen coöperatie. Alles binnen het bedrijf ademt het streven naar duurzame groei door keteninnovatie. Van melkveehouder tot retailer en consument: Arla Foods betrekt ze allemaal in haar streven naar duurzamere producten tegen een eerlijke prijs. 'Zo verleggen we samen onze grenzen.'

Arla Foods heeft ruim 8.000 nationale en internationale melkveehouders als leden. De producten van Arla zijn breed verkrijgbaar in Nederlandse supermarkten. Het Scandinavische bedrijf maakt onder andere melk, yoghurt, vla, proteïneproducten, kaas, roomboter en daarnaast ook convenience producten. De producten komen niet alleen onder de vlag van Arla op de markt, maar ook onder andere namen zoals Melkunie, Melkunie Breaker, Melkunie PROTEIN, Starbucks ijskoffie, Lurpak, Apetina, Garlan en Castello.

Terechte nummer één

Arla Foods heeft haar klimaatdoelstellingen en streeft daarmee naar duurzame groei en een zo hoog mogelijke melkprijs voor haar leden. 'We hechten veel waarde aan duurzame groei met hoge doelen, zoals de ambitie om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. En daar hebben wij onze hele keten bij nodig', benadrukt senior sales director Esther Tromp-Strijdveen.

Op die manier kunnen we vanuit de strategische doelen van de klant steeds verder door ontwikkelen tot het juiste product”

Dat streven betekent intensief overleg met zowel leden als klanten. Voor die laatste samenwerking heeft Arla Foods onlangs voor de elfde keer op rij de Advantage Award in de categorie Dairy gewonnen. Tromp-Strijdveen: 'Achter de Award zit een onafhankelijk onderzoek waarin retailers wordt gevraagd naar hun ervaringen met fabrikanten. Het gaat dan om mensen, relaties, strategische vraagstukken, duurzaamheid en het onderscheidend vermogen van de categorie. En omgekeerd mogen fabrikanten hun ervaringen delen met retailers. De feedback wordt gedeeld en besproken met klanten. We zien zo precies waar we het goed op doen en wat beter kan. Op die manier kunnen we vanuit de strategische doelen van de klant steeds verder door ontwikkelen tot het juiste product. Het blijkt dat we goed kunnen luisteren naar onze klanten, want ze zijn erg tevreden.'

Grenzen verleggen

Caroline Bronkhorst (Head of Customer Development) schetst hoe samenwerking met alle partners in de keten zorgt dat Arla de zuivelcategorie kan laten groeien. 'Wij geloven dat zuivel belangrijk blijft. Door scherpe innovaties en een duidelijke visie op de behoeftes van nu en in de toekomst, weten wij steeds weer segmenten open te breken en het zuivelschap relevant te maken en te houden. Arla heeft een breed portfolio dat inspeelt op verschillende behoeftes; zo hebben we biologische melk en plantaardige alternatieven voor de bewuste consument, lactosevrije of hoog in proteïne producten voor consumenten die op een proactieve wijze met hun gezondheid bezig zijn en Melkunie Breaker of Starbucks ijskoffie voor consumenten die op zoek zijn naar gemak en lekkere tussendoortjes.'

‘De stappen die wij zetten sluiten tevens mooi aan bij de duurzaamheidsagenda van onze retailers.'

'Onze roots liggen in Scandinavië waar wij veel trends zien, die ook heel relevant voor Nederland zijn, zoals een bewuste levensstijl. Wij vertalen deze vernieuwende, duurzame en aansprekende producten succesvol door naar de Nederlandse markt om zo samen met klanten de consumentenbehoeften te vervullen. Dit hebben wij kunnen doen met onder andere onze merken Arla Biologisch, Arla Lactofree, Arla Skyr en Lurpak.'

Innovatie en verduurzaming

De sleutel daarbij zit in innovatie. Dat zit bij Arla Foods in het DNA. Het verzamelen en interpreteren van data om een goed product bij de consument te krijgen, vormt daarbij de basis van het steeds weer weten te verleggen van categoriegrenzen, vervolgt Bronkhorst. 'Wij gebruiken shopper- en consumentendata om inzicht te krijgen in voorkeuren met betrekking tot onder andere gezondheid, smaak en duurzaamheid. Tromp-Strijdveen: 'Daarnaast ontvangen wij vanuit de ruim 8.000 melkveehouders informatie. Al die data samen gebruiken wij om met onze klanten en leden in gesprek te blijven over hoe we op een zo duurzaam mogelijke manier het product kunnen maken zoals de consument en retailer het graag in de schappen ziet.'

'We kunnen daarbij meedenken over hoe bijvoorbeeld een melkveehouder kan innoveren op het erf, of wat een retailer kan doen om duurzamer te worden. Een mooi voorbeeld van dat eerste is dat we recent hebben aangekondigd het merk Melkunie verder te verduurzamen door om te schakelen naar het Beter voor Natuur & Boer-keurmerk. Dat levert naast duurzamere melk, bovendien voor onze leden een extra vergoeding per liter melk.'

We zijn trots en blij dat we samen met onze klanten, consumenten en leden deze belangrijke stappen blijven zetten”

'De stappen die wij zetten sluiten tevens mooi aan bij de duurzaamheidsagenda van onze retailers. Door het gesprek over consumentenwensen en duurzaamheid door de hele keten heen voeren, wordt Arla Foods continu sterker en innovatiever en worden wij door steeds meer partijen gezien als een autoriteit op het gebied van verduurzaming en innovatie. Die twee zaken gaan dus hand in hand bij ons. We zijn trots en blij dat we samen met onze klanten, consumenten en leden deze belangrijke stappen blijven zetten, en dat de waardering vanuit onze klanten is terug te zien in de beoordeling van de Advantage Award.'

