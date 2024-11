Gesponsord Soda Straws F!ZZ: de opkomst van de categoriedrijver

Wat in België en Frankrijk al een succes was, werd in Nederland als een trial in de markt gezet, maar is uitgegroeid tot dé drijver van de categorie snoep: Haribo Soda Straws F!ZZ. Patrick Tax en Jorick van der Miessen van Haribo vertellen hoe het succes verder wordt uitgebouwd.

Haribo Soda Straws F!ZZ zijn friszure, gekleurde staafjes in vier verschillende frisdranksmaken: cola, perzik-ijsthee, aardbei en tropical. De staafjes hebben de vorm van een rietje, zoals dat in je frisdrank zit. In week 5 van 2022 zijn de Soda Straws in Nederland op de schappen van de supermarkt gekomen.

Hoe is het destijds geïntroduceerd?

VP Marketing Patrick Tax: ‘ Soda Straws F!ZZ was voor Haribo een hernieuwde stap in het zuursegment. We zagen dit segment groeien in de ons omringende landen, waar Nederland eigenlijk bij achter bleef. Met Soda Straws F!ZZ hebben we de markt aangevoeld en het product presteerde eigenlijk direct uitstekend, zelfs boven verwachting.'

'Vanaf de start is het meteen heel enthousiast opgepakt door onze klanten. De distributie was direct groot en ook de rotatie was heel solide. Daarmee is Soda Straws F!ZZ de springplank geweest voor een brede range aan F!ZZ-producten, die we begin 2023 hebben gelanceerd. Vanaf dat moment hebben we flink ondersteund, zoals YouTube en via sampling op die plekken, waar we de doelgroep van jongvolwassenen kunnen bereiken.’

VP Sales Jorick van der Miessen : ‘Dat hebben we gecombineerd met een intensief plan voor de winkelvloer met als doel om trial-aankoop te genereren. Dit heeft er echt voor gezorgd dat Soda Straws naar een niveau is opgeklommen dat je het met recht een stayer mag noemen: het is het hart van ons huidige F!ZZ-assortiment.’

Hoe groot is het succes geworden?

Tax : ‘Dusdanig groot dat zuur binnen het Haribo-aanbod een eigen segment is geworden. We denken dat we nog lang niet aan het einde van de groei zijn. We blijven er ook sterk op doorontwikkelen met nieuwe innovaties. We hebben zojuist weer twee nieuwe smaken geïntroduceerd die op dit moment instromen. En we blijven samplen; we hebben net dit najaar een grote sampling-campagne afgerond. We zullen dat ook in 2025 blijven ondersteunen en ook weer op YouTube te zien zijn.’

Hoeveel varianten?

Van der Miessen : ‘In de winkels met het breedste aanbod liggen zeven items. Allemaal als gevolg van die launch in 2022, en het momentum wat daarmee werd gecreëerd bij de handel. Ook voor on-the-go-locaties hebben we ook een specifiek aanbod, om ook daar de consument te verrassen. Dit past bij de doelgroep van tieners en jongvolwassenen. Deze doelgroep is continu op zoek naar nieuwe dingen. Dat is ook de reden waarom we blijven innoveren. Als Haribo hebben we wereldwijd meer dan duizend producten, waaronder steeds meer zure producten, dus we hebben nog heel veel ideeën om dit succes verder uit te breiden.’

Welke plannen zijn er voor komend jaar? Er komen dus twee nieuwe varianten…

Tax : ‘Die twee stromen nu in: Sour Mix F!ZZ en Rainbow Worms F!ZZ, veelkleurige wormpjes. Maar achter de schermen zijn we al aan het werk aan een vervolg daarop. Die cliffhanger kunnen we bij deze geven. En begin volgend jaar gaan we weer in de media en op de winkelvloer van start met een grote campagne voor F!ZZ. We hebben een heel mooie groeibriljant te pakken, waar we op blijven investeren.’

Van der Miessen : ‘We denken dat er nog veel meer potentieel in het zuur segment zit. In bijvoorbeeld België en Frankrijk is dit segment al bijna 30 procent van de categorie. In Nederland zijn we daar nog niet; we zien dus nog ruimte om te groeien.’

Tax : ‘Belangrijk is om te vermelden is dat we naast F!ZZ ook volop blijven investeren in ons vertrouwde aanbod. Hier zetten we Starmix centraal, zowel op televisie als via sampling. In 2024 hebben we meer dan een miljoen samples verspreid. Dus naast F!ZZ blijven we ook aandacht geven aan datgene, waar mensen ons van kennen.’

Van der Miessen : ‘F!ZZ zorgt dat we de categorie verder laten groeien. We zien dat de retailers, die dit concept echt hebben omarmd, ook winnen in de markt. Dat is ook het mooie, F!ZZ zorgt voor on-top groei.’

Dit artikel is gesponsord door Haribo.