Gesponsord Storck maakt met chocolademerk merci Moederdag nóg groter

Moederdag is één van de belangrijkste momenten voor de chocoladecategorie in de supermarkt. Consumenten willen dan graag hun waardering tonen aan hun moeder of andere belangrijke vrouwen in hun leven met een lekker chocoladebedankje. merci speelt hier optimaal op in en is het best verkochte en meest gegeven merk tijdens deze periode.

Delen

Kim van den Wittenboer, Marketeer bij Storck , legt uit waarom merci zo populair is met Moederdag: ‘merci is zoveel meer dan gewoon een doosje chocolade. Het is een persoonlijk, maar toch heel toegankelijk bedankje dat makkelijk verkrijgbaar is. En het is meer dan heerlijke chocolade. De emotionele lading van het merk is dat we er dankjewel mee zeggen.’

De emotionele lading van het merk is dat we er dankjewel mee zeggen”

Uit consumentenonderzoek van Storck blijkt dat de variatie aan chocolaatjes in een merci-doos erg wordt gewaardeerd. ‘Het spreekt erg aan dat er verschillende soorten chocolaatjes in één verpakking zitten’, aldus Bas Brunt, Trade Marketing Manager bij Storck. ‘Dan weet je zeker dat er wel iets lekkers tussen zit voor degene aan wie je het geeft.’

De populariteit van merci zorgt voor een flinke omzetgroei tijdens de Moederdagperiode.

De hoge kwaliteit van de chocolade en het aantrekkelijke uiterlijk van de verpakking maken merci ook bijzonder geschikt als bedankje dat je zo kunt geven. ‘Bovendien is het zo dat het geven van een doosje merci niet alleen de ontvanger blij maakt, maar ook zorgt voor een warm gevoel van voldoening voor de gever zelf.’

Forse omzetstijging

De populariteit van merci vertaalt zich in forse omzetgroei tijdens de Moederdagperiode. ‘Als je kijkt naar de schapverkopen in omzet, dan liggen die rond Moederdag ongeveer twee tot drie keer hoger dan normaal’, vertelt Brunt. ‘Dat is echt een uitzonderlijk hoge stijging waar wij als fabrikant, maar ook retailers op moeten anticiperen met voldoende voorraad.’

Naast Moederdag zijn er volgens Brunt nog vier andere belangrijke momenten voor merci: ‘We hebben Valentijnsdag, het einde van het schooljaar, Kerst en Nationale Bedankdag (21 september), waarbij de aandacht ligt op het bedanken voor de alledaagse momenten. Nationale Bedankdag en Moederdag maken we samen heel groot in de winkels met extra displays, POS-materialen en activaties.’

Als je kijkt naar de schapverkopen in omzet, dan liggen die rond Moederdag ongeveer twee tot drie keer hoger dan normaal”

Die extra zichtbaarheid in de schappen is cruciaal, benadrukt Brunt: ‘We zien dat in winkels met displays de verkopen van merci nog eens 75% hoger liggen dan zonder displays. Dus die confrontatie met het product in de winkel is heel belangrijk.’ Daarbij speelt Storck slim in op het feit dat veel consumenten hun moederdagcadeau pas heel laat kopen. Van den Wittenboer: ‘Bijna 70% van de shoppers doet de aankoop pas de laatste week voor Moederdag. Een kwart beslist zelfs pas in de winkel wat ze gaan kopen. Daarom zorgen we voor voldoende zichtbaarheid en confrontatie.’

Grootse campagne

Om merci onder de aandacht te brengen, zet Storck een grootse, geïntegreerde campagne op. ‘We hebben een multimediacampagne gedurende het hele jaar om mensen te inspireren hun dankbaarheid vaker te uiten’, licht Van den Wittenboer toe. ‘Met Moederdag zetten we die nóg meer kracht bij met een tv-commercial, social media, online video en samenwerkingen met influencers.’

‘We willen mensen blijven inspireren om hun dankbaarheid vaker te uiten, niet alleen tijdens Moederdag, maar het hele jaar door.'

De campagne wordt versterkt door speciale Moederdag-uitingen op de winkeldisplays en gepersonaliseerde covers met teksten als ‘mama’. ‘Daarmee geven we het product een extra persoonlijke en emotionele lading die bijdraagt aan de cadeauwaarde’, aldus Van den Wittenboer.

Met haar multimediacampagnes en in-store activaties wil Storck de positie van merci als het leidende merk tijdens Moederdag verder versterken. ‘We zien dat ons aandeel binnen de categorie tijdens deze periode stijgt’, zegt Brunt. ‘Dus niet alleen groeien wij zelf hard, maar we laten ook de hele categorie groeien.’ Van den Wittenboer vult aan: ‘We willen mensen blijven inspireren om hun dankbaarheid vaker te uiten, niet alleen tijdens Moederdag, maar het hele jaar door. Dat is de kern waar merci voor staat.’

Dit artikel is gesponsord door Storck .