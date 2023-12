Gesponsord Bridor: Franse collecties geïnspireerd op de bakculturen van de wereld

Bij Bridor maken ze gebruik van de expertise van 's werelds beste bakkers om producten van topkwaliteit te creëren. De chef-koks creëren een assortiment met karakter dat uitnodigt om te genieten van smakelijke viennoiseries, knapperige broden en smakelijk gebak.

Bridor is leider in industriële diepgevroren bakkerijproducten sinds 1988. Het bedrijf combineert bakkerij-expertise en industriële uitmuntendheid om in meer dan honderd landen over de hele wereld producten van hoge kwaliteit aan te bieden die geïnspireerd zijn door de bakculturen van de wereld. Het bedrijf maakt deel uit van de Le Duff Group, wereldleider in de sectoren bakkerij-viennoiserie, cafébakkerij en pizza-pasta.

Productielocatie in Servon-sur-Vilaine.

Hoogwaardige viennoiseries met goudkleurig bladerdeeg

Al meer dan dertig jaar biedt Bridor viennoiseries aan die geïnspireerd zijn op de Franse bakkerij-expertise. Gemaakt in de geest van de Franse Tourièretraditie, omvat hun productieproces een langzame fermentatie om de smaken te ontwikkelen, het zacht en geleidelijk rollen van het deeg en lange rustfases om authentieke viennoiseries met complexe smaken te verkrijgen.

De viennoiseries uit de Eclat du Terroir collectie vallen niet alleen op door hun gouden kleur en glans, maar ook door hun zachte textuur en unieke smaak met een vleugje karamel. Als ontbijt, tussendoortje of koffiepauze. De collectie mini en klassieke viennoiseries is geschikt voor alle gelegenheden en brengt een stukje Franse bakkerscultuur op tafel.

Éclat du Terroir viennoiserie.

Het geheim van de smaak van Eclat du Terroir ligt in de aandacht voor detail en het gebruik van kwaliteitsingrediënten: er wordt Franse tarwebloem gebruikt en sommige recepten worden bereid met Charentes-Poitou PDO boter. Deze gecertificeerde boter wordt gewaardeerd door Franse bakkers en patissiers om zijn hoge kwaliteit, rijke, romige smaak en textuur, ideaal voor het maken van viennoiseries.

Brood met karakter direct geïnspireerd door vakmanschap

Om de rijke, intense smaken van onze broden te garanderen, maken ze bij Bridor veel broden met het zuurdesem van hun chef-kok. Het resultaat is dat elk Bridor brood een kenmerkende smaak heeft.

Frédéric Lalos Frédéric Lalos, een gerenommeerde Franse bakker en meester-patissier, heeft samengewerkt met Bridor om deze exclusieve collectie te creëren.

Sommige broden zijn met de hand gevormd om unieke visuals te creëren. Een voorbeeld is het 'Pochon' brood, dat zijn rustieke vorm en krokante korst dankt aan het feit dat het met de hand is gemaakt. De creaties in de "Bridor by Frédéric Lalos" collectie zijn verkrijgbaar in verschillende maten, vormen en smaken. De broden zijn verkrijgbaar in formaten van 280 gram tot grote broden van meer dan een kilo.

Le Pochon, een recept van Frédéric Lalos.

Heerlijk als creatieve patisserie

Bridor gebruikt haar knowhow en expertise om een assortiment patisserie met intense en gevarieerde smaken te creëren. Een assortiment dat is geïnspireerd op de pure Franse knowhow van banketbakkers en de bakculturen van de wereld, voor een ruime keuze aan gastronomische patisserie.

De Pastel de nata uit de Panidor colelctie is een Portugees product dat is geïnspireerd op het traditionele recept. De room is verrijkt met een vleugje kaneel en citroenschil en het bladerdeeg is krokant met een licht gekarameliseerde smaak. Deze delicatesse, door Lonely Planet uitgeroepen tot een van de twintig beste culinaire ervaringen, kan op elk moment van de dag worden gegeten: bij het ontbijt, als middagsnack en als gastronomisch dessert.

Bridors patisserie.

Een aanbod op maat

Bridor biedt een compleet productassortiment, aangevuld met een aanbod op maat. Hierdoor kunnen ze kwaliteitsproducten aanbieden die rekening houden met de specifieke kenmerken van elke klant. Zo kunnen bijvoorbeeld het botergehalte of het vullingspercentage worden bestudeerd in samenwerking met de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling om aan nauwkeurige specificaties te voldoen. Op deze manier garandeert het bedrijf een smakelijk product dat voldoet aan de verwachtingen van de eindconsument en aan haar kwaliteitseisen.

Dit artikel is gesponsord door Bridor.