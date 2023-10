Daan Heijink nieuwe hoofdredacteur Distrifood

ZEIST - Daan Heijink is vandaag begonnen als nieuwe hoofdredacteur bij Distrifood.

Heijink begon zijn journalistieke loopbaan bij verschillende landelijke dagbladen en werkte vervolgens jarenlang bij Nu.nl, eerst als redacteur en later in een coördinerende rol. Sinds 2017 was Heijink hoofdredacteur van de Nederlandse tak van Upday, een nieuwsapp voor Samsung van de Duitse uitgever Axel Springer. ‘Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging’, stelt Heijink. ‘Ik kijk ernaar uit om met een team van ervaren journalisten goede verhalen over de foodbranche te maken en nieuws over dit belangrijke vakgebied snel en vakkundig te duiden.’

Als nieuwe hoofdredacteur geeft Heijink leiding aan de redactie van Distrifood en Distrifood Magazine en is hij nauw betrokken bij de evenementen en doorontwikkeling van de titel. Heijink: ‘Ik wil in deze eerste maand na mijn start zoveel mogelijk kennis opdoen en hoor heel graag van jullie, Distrifood-lezers, wat er beter kan. Wat mist er wat jou betreft nu op Distrifood, bijvoorbeeld?'

Daan is bereikbaar via daanheijink@vmnmedia.nl .