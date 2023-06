Discounters Aldi en Nettorama pieken in duurzame aanbiedingen

De discounters van de Nederlandse supermarktbranche hebben de duurzame aanbieding omarmd. Met name Aldi en Nettorama lanceerden het afgelopen jaar flink meer acties met vlees- en visvervangers dan een jaar eerder. In absolute aantallen is Albert Heijn (nog steeds) koploper en blijft Spar achter in het actiegeweld.