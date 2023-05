Soda Straws beloond met Special Wheel of Retail voor Marktverruiming

Een nieuwe gebruikersgroep betrekken bij een schap dat al door bijna alle shoppers wordt bezocht. Haribo krijgt de Wheel voor Marktverruiming bij de succesintroductie van Soda Straws F!zz.

Haribo Soda Straws F!zz zijn friszure, gekleurde staafjes in vier verschillende frisdranksmaken: cola, perzik-ijsthee, aardbei en tropical. De staafjes hebben de vorm van een rietje (zoals dat in frisdrank zit). In week 5 van 2022 zijn de Soda Straws in Nederland op de schappen van de supermarkt gekomen.

Marketing & CD director Patrick Tax: ‘In de ontwikkeling van de smaak van de consument zagen we een toenemende interesse in zuur snoep. Haribo heeft natuurlijk al een mooi aanbod, dat door de consument goed werd gekocht, maar we zagen nieuwe mogelijkheden in zuurdere smaken. In andere landen hadden we al meer ervaring met dit product. De eerste introductie was in Frankrijk, en daar was het al heel succesvol. De resultaten daarna in België, en de positieve consumentenreacties aldaar, overtuigden ons van het mogelijke succes voor Nederland. Maar ik had vooraf niet durven dromen dat we hiermee een Special Wheel zouden winnen.’

Hoe belangrijk is deze toekenning van de Special Wheel voor Marktverruiming voor jullie?

Tax: ‘Dat is een enorme waardering. Heel uniek ook, omdat het per jaar aan slechts één introductie wordt toegekend uit alle categorieën. Dat betekent dat we te maken hebben met een formidabele concurrentie. Dat maakt het extra bijzonder. En het is voor ons wederom een bevestiging van de trend die we zien bij het aanbod in snoep voor jongvolwassenen. Uiteindelijk geeft dat ook de basis voor marktverruiming, dat we nieuwe gebruikers naar de categorie weten te trekken.’

Het komt vooral bij een groep die vóór deze introductie minder in de categorie kwam dan nu?

Tax: ‘Wij willen er voor iedereen zijn. Dat zegt onze slogan ook: ‘Kids and grown ups love it so, the happy world of Haribo!’ . Dit product spreekt iets meer de tienergroep aan. Daarmee hebben we het profiel van ons merk weer iets verder kunnen verbreden.’

Het vervolg is inmiddels ingezet?

Tax: ‘Begin 2023 zijn reeds drie nieuwe varianten op de markt gebracht, als vervolg op het succes van de eerste Soda Straws F!zz. De reacties uit de retail waren zo goed dat we wisten dat het een goede stap zou zijn om door te gaan op de ingeslagen weg. Met een uitbreiding van het assortiment, en sterker nog, de inzet op dit product te versnellen. De combinatie van smaakvariatie, de zure basis en de vorm van het staafje maken het een erg prettig snoepje om te eten.’

Hoe groot is het succes geworden? Zit het al in de top-5?

Tax: ‘Ha, nee, zo snel gaat dat ook weer niet. Dat komt mede doordat we en aantal klassieke, enorm sterke producten in ons portfolio hebben. Zoals Goudberen, Happy Cherries, Starmix en Kindermix. Dat is al een heel brede top. Dat niveau hebben we nog niet gehaald. Maar er zijn nog wat kansen in distributie, die we met dit succes beter kunnen invullen, dus het succes van Soda Straws F!zz zal dit jaar nog zeker verder doorgroeien. En F!zz als totaalconcept zullen we meer in de verf gaan zetten en er nog meer op gaan ondersteunen.’

Helpen deze Wheels daarbij?

Tax: ‘Het zijn vooral de marktresultaten die helpen, en de Wheel en de Special Wheel zijn daarvan de reflectie. De Wheels zijn niet alleen een beloning voor de introductie, maar ook voor de gesprekken die we hebben gehad met de retailers en het samen bouwen aan dit succes.’