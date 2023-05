Marlijn Simons (Plus) ‘Alle bananen Fairtrade en alle zuivel standaard biologisch, dat zijn stappen’

UTRECHT - Keer op keer weet Plus het beste MVO Rapport te overleggen van alle supermarkten. Alleen vorig jaar moest de eerste plaats aan Poiesz overgelaten worden, maar verder besteeg Plus sinds 2015 steevast de bovenste trede. Dit jaar opnieuw. Wat is het geheim van Plus, dat Fairtrade en biologisch hoog in het vaandel heeft? ‘We willen echt die stap zetten naar een duurzame toekomst en om dat te realiseren leggen we het verschil voor biologische zuivel zelf bij.’