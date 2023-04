Frans Fredrix over het veranderende landschap van inkooporganisaties

Superunie is al decennialang een machtsfactor in de Nederlandse supermarktbranche. De inkoopclub werd in die jaren aangestuurd door directeuren Frans Rijk, Frans Fredrix en Dick Roozen. Aan de hand van een bijzonder overzicht van inkooporganisaties uit 1975 vertelt Frans Fredrix over de groei van Superunie en het veranderende landschap van inkoopclubs. ‘Vaak zie je in de vakbladen een overzicht van supermarktketens. Dit is een overzicht van inkooporganisaties uit een bijzondere tijd.’