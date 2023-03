Wat weten we van verwaarlozen innovatie in assortimenten door A-merken?

Distrifood publiceert ieder voorjaar de top-20 van beste producten van het voorgaande jaar. Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde weekomzet van de Intro Top 20 2022 uitkomt op €1,2 miljoen, de laagste ooit in 21 jaar meting. Hoe nijpend is dat? Dit weten we van de terugloop van omzet uit nieuwe producten.