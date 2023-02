Picnic is verliesgevend, zit er wel muziek in het verdienmodel?

Picnic maakt verlies, maar verlies is een keuze. Zeggen de gedeponeerde cijfers van Picnic ook iets over het succes van het verdienmodel? Dat is de echte vraag. Financieel expert Floris van der Pijl van A-Insights is niet onverdeeld positief. Picnic kan nog even door. Hij is ook kritisch: de kosten per werknemer bij Picnic zijn het dubbele van wat Ahold meldt.