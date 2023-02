Dit is hoe flitsbezorger Flink winst gaat maken eind 2024

AMSTERDAM -In het eerste jaar in Nederland ging flitsbezorger Flink vol voor groei en het goed neerzetten van een klantenpropositie. Nu het bedrijf alweer bijna twee jaar actief is in de lage landen kiest het nadrukkelijk voor winstgevendheid. Met het verlagen van de kosten en een nog efficiëntere operatie hoopt de flitsbezorger eind 2024 zwarte cijfers te schrijven. Verder wil de onderneming alle overlast-perikelen dit jaar helemaal achter zich laten door vol in te zetten op nauwe samenwerking met gemeentes en buurten.