Nieuwe ontwikkelingen bij Perfetti Van Melle: 'Duurzame verpakkingen en meer fun'

Dit jaar zijn er veel nieuwe ontwikkelingen en 2022 was opnieuw speciaal voor deze categorie, stelt Marc Van Campenhoudt, Commercial Director Benelux & France van Perfetti Van Melle: ‘Begin 2022 was covid nog steeds aanwezig, en dat heeft een impact gehad op de bezetting in de fabrieken. Het verzuim was in die maanden nog steeds hoger dan normaal. Daarnaast ging door de oorlog in Oekraïne de gasprijs omhoog en werden grondstoffen schaarser en dus duurder. In suikerwaren gaat het vooral om suiker en glucose. De druk ligt voor ons echter op alle aanvoer in het algemeen, op schaarste in verpakkingsmaterialen en op transportkosten. Brandstof is duurder en er is een tekort aan chauffeurs.’

‘Dat alles maakt dat wij niet zo’n best jaar achter de rug hebben wat betreft ons servicelevel en onze leveringsbetrouwbaarheid. Daar kan ik heel open over zijn. Onze handelspartners weten dit uiteraard en zij spreken ons hierop aan. We zijn met hen in dialoog over hoe wij in deze schaarste er toch het beste van kunnen maken.’

Wat valt daarin te schuiven ?

‘Het lastige is dat voor sommige retailers de basisbeschikbaarheid op het schap het allerbelangrijkst is. Voor hen is het de prioriteit geen out-of-stocks te hebben op het schap. Terwijl andere retailers juist hun businessmodel hebben gebaseerd op het doen van promoties, en zij willen dus juist dat wij ons assortiment in promo blijven aanbieden. Dat zijn heel andere gesprekken, en die oplossingen gaan niet altijd makkelijk samen. Perfetti Van Melle is de aanjager en de vernieuwer in de categorie. We hebben heel goede partnerships met alle retailers. Maar dit jaar hebben we met de handrem erop moeten opereren om de beschikbaarheid te sturen. Ondanks die beperkingen hebben we in 2022 wel een mooie groei laten zien, een groei met dubbele cijfers ten opzichte van 2021.’

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor Perfetti Van Melle?

‘Prijsverhoging is daarin het meest in het oog springende thema. We hebben enorme stijgingen in onze kostprijzen, die we voor een deel moeten doorberekenen. We zijn een familiebedrijf en hoeven geen verantwoording af te leggen aan beurzen en aandeelhouders. We kunnen snel schakelen en zijn er voor de lange termijn. Dat neemt niet weg dat ook wij sterk onder druk staan en het bedrijf overeind willen houden. Dat is ook in het belang van de retailers. Daarbij komt dat wij merken verkopen; A-merken moeten onderhouden worden, en ook in de mediabranche liegt de inflatie er niet om.’

Duurzaamheid en innovatie

‘Sustainability is minstens zo’n belangrijk thema. We hebben dit jaar de nieuwe pot voor Mentos geïntroduceerd, een pot van 90% karton, die bij het papier kan worden weggegooid. Bij nieuwe introducties of herlanceringen kijken we nadrukkelijk of we met minder folies toe kunnen, en of we recycleerbare folies kunnen toepassen. We werken hard aan het reduceren van ons verpakkingsmateriaal. We streven ernaar dat tegen eind 2025 al onze plastic verpakkingen recycle ready zijn, dat ze allemaal de weggooiwijzer bevatten en wij 15 procent minder plastic per ton product gebruiken.’

‘Ten derde is Perfetti Van Melle sterk gericht op innovatie om de categorie aantrekkelijk te houden. In elk van onze assortimentsgroepen willen we elk jaar minstens één mooie innovatie brengen, ook in 2023. De kartonnen pot wordt verder doorontwikkeld en bijvoorbeeld voor Klene komen we met een redesign en met een nieuwe lijn met verrassende smaken en texturen.’

Suiker en suikervrij

‘Daarnaast kijken ook wij natuurlijk hoe wij snoep gezonder kunnen maken. Suiker is een grote discussie die soms de kop op steekt. Als de consument zich wil verwennen is smaak de primaire drijfveer. Kauwgom en mintjes zijn tegenwoordig allemaal suikervrij. Initiatieven die er geweest zijn om snoep te maken met minder suiker of geheel zonder suiker zijn allemaal een stille dood gestorven. We hebben daar nog niet gevonden wat aansluit bij de wensen van de consument. Want als de consument voor het schap staat neemt hij andere beslissingen dan dat hij in onderzoeken zegt dat hij zal doen. Het enige echt grote succes in suikervrij snoep is de suikervrije drop van Klene. Andere successen zijn er eigenlijk niet. We willen de keuze laten aan de consument. We kunnen de keuze bieden in grotere of kleinere verpakkingen, of portieverpakkingen. Maar dat conflicteert weer met het streven naar minder verpakkingsmateriaal.’

2023

‘Prijs wordt volgend jaar belangrijk. De retail bepaalt natuurlijk de consumentenprijs, en het zal voor retailers belangrijk zijn om ook na te denken over psychologische prijspunten. Er zijn meerdere items die op een strategische prijs zitten, die bij de gestegen kosten nu boven een psychologische prijsdrempel uitkomen. Daarnaast, zoals genoemd, gaan we verder met het verbeteren van onze verpakkingen. Intussen hebben we ook al voor ons merk Smint een kartonnen verpakking. In snoep zullen we komend jaar de nadruk nog meer gaan leggen op plezier: we willen veel meer fun toevoegen aan het schap. Tot slot vormt de juiste presentatie van impulsassortiment bij selfscan-kassa’s nog steeds een uitdaging; dat willen we met de retail gaan verbeteren.’

‘Bij dit alles staat de goede samenwerking met onze retailpartners voorop. We zijn trots op onze partnerships. We staan open voor initiatieven en we blijven op basis van data en insights samenwerken met onze partners aan de verdere ontwikkeling van onze categorie.’

