Biologische keten Odin blijft inzetten op expansie : 'We willen drie winkels per jaar openen'

LEEUWARDEN - Begin november opende Odin de dertigste winkel, in Leeuwarden. Niet alleen een mijlpaal qua aantal, maar hiermee zet de biologische keten ook zijn eerste stappen in het noorden van Nederland. Of dat nog niet genoeg is, transformeerde tegelijkertijd ook het voormalige biologische concept Liek in Eindhoven tot een Odin. Bij die 31 winkels blijft het niet; ieder jaar wil het coöperatieve bedrijf zeker drie nieuwe vestigingen openen. Kansen om winkels over te nemen zijn er genoeg: steeds meer eigenaren van biologische winkels geven aan met hun activiteiten te willen stoppen. Dit komt door de moeilijke economische omstandigheden, zoals de exploderende energiekosten, legt Odin-directeur Merle Koomans van den Dries uit. Ook Odin zelf kampt met tegenwind door hoge kosten. Toch wil de keten blijven uitbreiden. ‘Het zou jammer zijn als al die biowinkels verdwijnen, dus nemen we ze op in de Odin-familie.’