🎧 Distrifood Podcast: Boodschap voor Picnic

Een concurrent van Picnic in het oosten van Europa, Rohlik, zet al ruim tien jaar in op 'same day delivery'. Boodschappen worden binnen een paar uur bezorgd in Tsjechië en Hongarije. Winstgevend, claimt dat bedrijf. Picnic is niet ingericht op same day delivery, maar kiest voor het melkboerrondje. Is dat houdbaar op de lange termijn?

Het Verhaal van Distrifood is de wekelijkse podcast van Distrifood. Elke week praten journalisten van Distrifood over een onderwerp uit de actualiteit. In deze aflevering praten hoofdredacteur Daan Heijink en redacteur Bart Lelieveld onder leiding van Joep Meijsen over same day delivery .

Automatisering

Bij zowel Picnic als Rohlik klinkt één sleutelwoord als het over de toekomst gaat: automatisering. De bedrijven willen allebei hun fulfilmentcentra zo snel mogelijk volledig automatiseren om arbeidskosten te drukken. Op dat gebied zet Rohlik nu een enorme stap: in samenwerking met het Noorse techbedrijf Autostore automatiseerde het bedrijf het 'expedition'-deel van zijn fulfilment. Bestellingen worden nu automatisch gesorteerd op basis van bezorgroutes.

Door deze stap, die volgt op het automatiseren van order picking, spaart Rohlik nog eens 20 procent arbeid uit. De totale besparing op arbeid - door automatisch picken en routen - is daardoor bij Rohlik inmiddels 50 tot 60 procent. Als een robotarm die nu wordt getest in Wenen en Berlijn straks goed gaat werken, wordt nog eens 20 procent arbeid uitgespaard. Dan is de totale automatisering volgens Rohlik ongeveer 80 procent. Het automatisch laden van bezorgauto's is volgens Rohlik-ceo Tomáš Čupr bovendien dichtbij: de expedition-automatisering was de 'essentiële ontsleuteling'.