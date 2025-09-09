Gesponsord KSZ Transport bouwt warehouse van 10.000 m²

Na jaren van plannen en voorbereiden gaat dit najaar de schop in de grond: KSZ Transport start met de bouw van een gloednieuw kantoor, een warehouse van 10.000 vierkante meter en een laadplein voor het elektrische wagenpark. Een flinke stap vooruit, vinden algemeen directeur Onur Arslan en commercieel directeur Richard Valkenburg.

Het is een project waar ze al jaren naar toe werken. 'We hebben lang gezocht naar de juiste locatie, het juiste ontwerp en de juiste timing', vertelt Onur Arslan, algemeen directeur van KSZ Transport . 'En nu is het eindelijk zover: direct na de bouwvak zijn we begonnen met de bouw van ons nieuwe pand. Een mijlpaal voor het hele team.'

De nieuwbouw bestaat uit een modern kantoor, een indrukwekkend warehouse van 10.000 vierkante meter en een ruime parkeervoorziening met laadstations voor het inmiddels meer dan 110 vrachtauto’s tellende wagenpark – waarvan een groeiend deel elektrisch is. Daarmee bereidt KSZ zich niet alleen voor op de toekomst, maar zet het ook haar duurzame plannen kracht bij.

Gamechanger

Voor commercieel directeur Richard Valkenburg is vooral het nieuwe warehouse een gamechanger. 'We bouwen een veelzijdige opslaglocatie voor food, non-food en bulkgoederen', legt hij uit. 'De vraag naar opslagruimte groeit al jaren, en klanten zoeken naar een logistieke partner die snel kan schakelen én flexibel met hen meedenkt. Dat is precies wat we met deze uitbreiding bieden. De combinatie van schaal, efficiency en maatwerk maakt echt het verschil.'

De vraag naar opslagruimte groeit al jaren, en klanten zoeken naar een logistieke partner die snel kan schakelen én flexibel met hen meedenkt ”

Ook op het gebied van binnenstedelijke distributie zet KSZ flinke stappen. Met name in stedelijke gebieden neemt de vraag naar zero-emissie vervoer in hoog tempo toe. 'Daar spelen we actief op in', zegt Arslan. 'Met ons eigen laadplein op het terrein en de mogelijkheid om bij distributiecentra van klanten ook op te laden, kunnen we steeds meer transporten elektrisch uitvoeren. Dat past bij de duurzaamheidsdoelen van ons én van onze klanten.'

De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd om de continuïteit van de dagelijkse operatie te waarborgen. Als alles volgens planning verloopt, is het nieuwe pand in het derde kwartaal van 2026 volledig in gebruik.

De directie, kantoormedewerkers en chauffeurs kijken uit naar de volgende fase in het KSZ-verhaal. 'Dit is meer dan een nieuw gebouw', besluit Valkenburg. 'Het is een krachtig signaal aan onze klanten, medewerkers en partners: we zijn klaar voor morgen.'

Dit artikel is gesponsord door KSZ Transport .