🎧 Distrifood Podcast: Fusie Plus-Coop in finale fase

Redactie Distrifood

Steeds meer Coops verdwijnen uit het straatbeeld: ze gaan om naar Plus of verkassen naar een andere formule. Het doel is om op 15 juli helemaal te stoppen met de Coop-formule onder de Plus-vlag. Hoe gaat het in de finale fase van de fusie?