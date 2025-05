Gesponsord Gouden Wheel én Young Wheel voor Samyang

De Wheel of Retail voor Maaltijden & Componenten gaat naar Samyang, voor de nieuwe Buldak Hot Chicken Ramen Carbonara. Het succes is mede veroorzaakt door content op sociale media, deels van influencers en beroemdheden.

In Buldak Hot Chicken Ramen Carbonara komen romig comfort en Koreaans vuur samen; de keuze voor wie de sensatie van hitte wil met een romige, heerlijke twist. Het is eind 2023 geïntroduceerd, maar kwam ruim op distributie vanaf januari 2024. Het werd in korte tijd de top-selling SKU in de markt voor instant noedels.

Hank (Kyungho) Shin, Managing Director of Samyang Foods Europe: ‘Het combineert romige carbonara met pittige Buldak-saus en de kenmerkende, stevige noedels waarmee we ons onderscheiden op de markt. Een betaalbaar concept met een adviesprijs van € 1,79. Onder het merk Buldak hebben we verschillende producttypen geïntroduceerd in zakjes, bekers, sauzen, snacks en dumplings, waarvan nu veertien varianten in heel Nederland verkrijgbaar zijn.’

Wat was de introductie bij de retail?

‘Door de grote vraag konden we niet alle retailers bedienen zoals we wilden. We zijn de retailsector zeer dankbaar voor hun enthousiasme en vertrouwen. We breiden onze productiecapaciteit nu uit en verbeteren onze flexibiliteit met de opening van ons magazijn in Rotterdam, waardoor we onze supply chain-capaciteit drastisch kunnen vergroten.’

Wat was belangrijk in de (marketing)campagne?

‘Buldak heeft bekendheid gekregen via sociale netwerken en door gebruikers gegenereerde content. Het ging wereldwijd viraal, met veel influencers en beroemdheden die ons product in hun posts gebruikten. Dit online succes op het gebied van consumentenbetrokkenheid vertaalde zich in commercieel succes toen onze producten op de Nederlandse markt verkrijgbaar werden.’

Waarom was dit vooraf al een product met marktpotentie?

‘We zagen een duidelijke marktkans in de combinatie van de pittigheid van Koreaanse kruiden met een romig, toegankelijk smaakprofiel. In ons bestaande portfolio merkten we dat, sommige consumenten de pittigheid iets te intens vonden. Carbonara bood de perfecte balans: het behoudt de kenmerkende Buldak-pit, maar verzacht deze met een rijke, romige saus die de aantrekkingskracht vergroot.’

Hoe groot is het succes geworden?

‘Buldak Hot Chicken Ramen Carbonara is ons bestverkochte product in de categorie instant noedels, met een omzet van meer dan twee miljoen euro alleen al in het afgelopen kwartaal – ondanks dat de volledige landelijke distributie nog niet is bereikt.’

Welk vervolg voorzien jullie?

‘We hebben onlangs drie smaken Buldak Cup-noedels gelanceerd, waarmee we onze klanten meer variatie bieden. Gezien de populariteit en het gemak van het cupformaat verwachten we opnieuw een sterke respons.’

Dit artikel is gesponsord door Samyang.