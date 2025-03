Bij Boon Food Group moet alles even wijken voor operatie-Coop

De eerste zes maanden van 2025 staan bij Boon Food Group volledig in het teken van de ombouw van de 20 overgenomen Coops. De deal met Plus biedt een ongekende mogelijkheid voor het familiebedrijf om een groeispurt te maken. Commercieel directeur Willem Boon sluit dan ook niet uit dat hij later meer winkels van de verdwijnende formule toevoegt. De focus op Coop betekent wel dat andere plannen doorschuiven, zeker tot het najaar.