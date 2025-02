Gesponsord Plukon Food Group wint Industributie private label

Plukon Food Group presteert als beste leverancier van private label, en heeft ook het allerbeste accountmanagement van alle leveranciers. Marketing Manager Ilona van Gurp en Commercieel Directeur Retail Nederland Jack van der Vis geven een verklaring voor het succes.

In voorgaande jaren won Plukon Food Group al drie keer de Industributie Trofee. Wat zegt deze overwinning u?

Van Gurp: ‘We hebben inderdaad een leuke prijzenkast. We hebben een tijdje niet meegedaan. Mooi om te zien dat we weer tot de top behoren en dat we gelijk weer twee trofeeën in de wacht slepen. Het is een blijk van het vertrouwen dat onze retailpartners in ons hebben en een waardering voor onze inspanningen.’

De retail beoordeelt het accountmanagement met een 9,00, het beste accountteam uit het onderzoek. Wat doet u zo goed?

Van Gurp: ‘We werken met meerdere klantenteams. Zij zijn in de breedte het gezicht naar de klant, in de combinatie van verschillende disciplines, sales, marketing en innovatie. En onze relatie met de klant is een dedicated samenwerking, met wederzijds respect.’

Van der Vis: ‘Dat laatste is onderscheidend. Je kunt er ook voor kiezen enkel te leveren waar de klant om vraagt. Maar het ondernemerschap staat bij ons hoog in het vaandel. Onze klanten in de categorieën “gevogelte” en “convenience” geven dat ook terug, ze zien dat we een mening hebben over bepaalde dingen. We zoeken daarin de gelijkwaardigheid op. Dat leidt tot een gezamenlijk beter resultaat in de categorie en voor de shopper.’

Van Gurp: ‘We werken zeer data gedreven, met analyses van markt, klant en shopper, en werken dat goed uit in onze operaties.’

Ook in trade marketing laat Plukon Food Group de concurrentie ver achter. Ligt dat in het verlengde daarvan?

Van Gurp: ‘Zeker, we werken vanuit meerdere disciplines samen.’

Van der Vis: ‘Transparantie is daarin belangrijk. Ook bij onze investeringen in duurzaamheid bijvoorbeeld. Vanuit wederzijds financieel rendement kijken we naar die samenwerking: hoe doen we het samen beter? We steken onze nek uit, maar vanuit de gedachte dat we het samen doen.’

In supply chain management is de score lager, al wordt de leveringsbetrouwbaarheid juist hoog gewaardeerd. Kan het supply chain management op andere punten nog verbeteren?

Van Gurp: ‘We hebben het gezien en we gaan daarmee aan de slag. We zijn gedreven om te kijken hoe we het elke dag weer beter kunnen doen. Ook daarin nemen we onze retailpartners mee.’

Van der Vis: ‘Dat is het mooie van Industributie: op die punten waar je juist lager scoort, weet je dat er werk aan de winkel is. Want we willen outperformen.’

Een van de retailers roemt in het commentaar uw proactieve communicatie, en het openstaan om experimenten en inzichten te delen. Wat is het beleid in dezen?

Van Gurp: ‘Samen met je klanten geloven dat het elke dag beter kan. Samenwerking op basis van continuïteit en gelijkwaardigheid in verantwoordelijkheid. Om in deze branche impact te maken op duurzaamheid heb je elkaar nodig.’

