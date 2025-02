Gesponsord Circana: People, Coverage & Technology

Afgelopen jaren is er hard gewerkt door Circana aan het uitbreiden van haar universum. Door over te stappen op scanningsdata van Lidl, en het toevoegen van Picnic en Pieter Pot heeft Circana een significante uitbreiding in haar universum gerealiseerd. Dit biedt meerdere voordelen voor zowel fabrikanten als retailers.

Circana is een global partner op het gebied van retail scanningsdata en daarvan afgeleide analytics en technology oplossingen. Het helpt retailers, fabrikanten en andere partners om cruciale beslissingen te faciliteren met haar data en insights platform. Circana is actief in 22 landen en brengt in Nederland verschillende retailkanalen in kaart waaronder supermarkten, drogisterijen, benzinestations, on the go convenience, slijterijen, speelgoed en E-com pure players.

Coverage is een belangrijke variabele in de industrie en mede hierom is er een incrementele focus gecreëerd op New Business Retail. Eenzelfde focus op retail als fabrikanten brengt Circana in een nieuwe dynamiek met haar partners en klanten, waarmee het een nieuwe fase van haar bestaan in gaat. Een direct gevolg van deze twee punten is dat in Nederland het universum van Circana is uitgebreid met de scandata van Lidl, Picnic en Pieter Pot. Hiermee is de marktinformatie nog completer en gedetailleerder geworden.

Joost Slagt, commercieel directeur van de Nederlandse tak van Circana, en retail directeur Irene Hendriksen lichten toe wat deze stappen voor Circana hebben betekent en hoe de nieuwe organisatie de markt verder gaat ondersteunen.

People

Joost Slagt: ‘Circana focust zich in Nederland op drie pijlers: People, Coverage en Technology & Analytics. People gaat over hoe wij als organisatie zijn gestructureerd, en hoe wij ervoor zorgen dat onze mensen op een ondernemende, energieke en inhoudelijke manier samenwerken met onze klanten en partners. We bouwen aan diepgaande relaties en duurzame partnerships, gebaseerd op vertrouwen, transparantie en waardecreatie.'

'Om dit te realiseren, creëren we als organisatie de juiste randvoorwaarden, zodat onze mensen zowel intern als extern succesvol kunnen zijn. Begin 2025 hebben we ons eerste Alumni-event georganiseerd. Het was geweldig om te zien hoe veel oud-collega’s met een glimlach en waardering terugkijken op hun tijd bij IRI / Circana. Extern succes vraagt om een teamstructuur die daadwerkelijk waarde toevoegt voor onze klanten en partners’, aldus Slagt.

Irene Hendriksen: ‘Daarbij geloven wij dan ook sterk in een persoonlijke benadering van onze klanten en in een lokale aanpak.'

‘Circana business consultants zijn hierin eindverantwoordelijk voor de klant. Daarnaast is er team van analisten beschikbaar dat kan ondersteunen om business questions / issues dagdagelijks op te lossen. Voor de tak advanced analytics & technology hebben we industrie experts in huis om complexe vraagstukken rondom prijs, promotie, media, assortiment en plaats op te lossen. Daarmee willen we een extra dimensie aan onze samenwerking toevoegen, waarbij we ons breder kunnen oriënteren binnen de business van onze klanten.’

Irene Hendriksen: ‘Daarbij geloven wij dan ook sterk in een persoonlijke benadering van onze klanten, en in een lokale aanpak, doordat we in Nederland beschikken over al onze data en dienstverlening.’

Coverage

Slagt: ‘Ons core product is market measurement. Hoe meer wij meten, hoe relevanter we zijn voor onze retailpartners, fabrikanten en andere partijen. Met onze afdeling New Business Retail werken we eraan om die coverage verder te vergroten. Dat vergroten doen we op twee manieren, enerzijds door binnen de kanalen verder te differentiëren, waarin we al actief zijn. Anderzijds richten we ons op het openen van nieuwe kanalen. Dit zijn langdurige en complexe projecten, maar deze uitdaging gaan we graag op een ondernemende manier aan. We zijn gepast trots op de nieuwe samenwerkingen die zijn ontwikkeld, en die positieve uitkomsten accelereren onze toekomstige commitment naar de industrie.’

Technology & Analytics

Slagt: ‘Op het gebied van technologie zijn er twee zaken die we willen benoemen. Technologie gaat over hoe onze klanten onze data kunnen gebruiken; met welke systemen en software ze werken waarmee we op een efficiënte manier beslissingen kunnen faciliteren en antwoord kunnen geven op de vraag “Wat nu?” Welke beslissing gaat de klant nu binnen zijn organisatie faciliteren aan de hand van deze analyse en deze data?'

' Circana Liquid Data is hiervoor onze nieuwe back-end, die inmiddels volledig in Nederland is geïntegreerd. Door deze technologie met onze klanten te delen, kunnen zij veel beter grote, complexe datasets behappen. En door onze vernieuwde front-end, Unify+, zijn ze sneller in staat om het antwoord op die vraag “Wat nu?” te bepalen. We verschuiven dus van het tracken van kpi’s naar het ondersteunen van beslissingen en impact maken op de winkelvloer. Die transitie voeren we nu door met onze fabrikanten en retailers. Dat is voor ons en onze klanten een heel nieuwe manier van omgaan met data waarmee we gezamenlijk de impact willen vergroten’.

‘Tegelijkertijd zijn we door de nieuwe technologie aan de achterkant een stuk flexibeler dan voorheen. Die nieuwe technologie maakt het operationele proces efficiënter, minder complex en minder foutgevoelig, wat de kwaliteit van het eindproduct ten goede komt. Nieuwe innovaties staan klaar voor de loop van 2025 en we ontwikkelen continu door om onze back- en front-end te optimaliseren.’ Dit alles bij elkaar maakt Circana een betrouwbare partner.

Toekomst

Hendriksen: ‘De komende twee jaar gaan die technologische ontwikkelingen nog veel verder, bijvoorbeeld met Liquid AI. In de loop van 2025 en 2026 zullen we meerdere nieuwe toepassingen lanceren om de snelheid en de impact van het werken met Circana verder te verhogen. Voor de toekomst zullen we continu blijven ontwikkelen op onze drie belangrijkste pijlers: People, Coverage en Technology & Analytics. Het vermogen om ons hierin fluïde op te stellen naar de marktbehoefte is cruciaal. Dat vraagt focus, flexibele structuren, een ondernemersgedachte en partnerships op basis van vertrouwen en transparantie. Wij kijken uit naar deze toekomst.’

Dit artikel is gesponsord door Circana.