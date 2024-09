Coop in Den Bosch gaat om naar Plus, Haaksbergen sluit

De Coop in Den Bosch transformeert dit najaar tot een Plus.

De Coop in Den Bosch van ondernemer Jack Paanakker maakt plaats voor Plus. Hij zal zelf de ombouw niet meemaken. Per 30 oktober neemt Raymond Kant de winkel over. 'We gaan direct verbouwen naar de nieuwste look-and-feel van Plus en heropenen de winkel op 20 november', reageert Kant op zijn LinkedIn-pagina. 'Het lange wachten en harde werk naar dit moment is beloond. Trots op naar Plus Kant in Den Bosch (Buitenpepersdreef).'

Coop Haaksbergen transformeert niet tot Plus

In Haaksbergen sluit juist één van de twee Coops de deuren. De fusie tussen Coop en Plus vormde het laatste zetje voor de winkel aan de Von Heijdenstraat die volgens supermarktmanager Henk Wissink al langer op de nominatie stond om te sluiten, liet hij eerder deze maand weten aan de regionale krant Tubantia . Twee Coops in het dorp was er waarschijnlijk één te veel, stelt hij. 'Er zijn collega’s die hier bijna heel hun leven hebben gewerkt. De laatste jaren voor Coop, maar daarvoor ook voor Edah, Sanders en Emté. Dan doet zo’n sluiting wel een beetje zeer.' De Coop aan Ferdinand Bolstraat In Haaksbergen blijft wel open.

Coop Katwijk sluit ook

Eerder meldde Distrifood al dat ook de Coop in Katwijk sluit . In eerste instantie zocht ondernemer Wil Campschroer nog tevergeefs naar een nieuwe huurder voor het Coop-pand. Het vinden van een nieuwe huurder lukte niet en ook de stijgende kosten begonnen hem steeds meer parten te spelen, legt de ondernemer uit op Facebook . 'Met pijn in ons hart moeten we mededelen dat Coop in Katwijk aan de Rijn per 28 september tot een einde komt. Ondanks onze inspanningen en de goede relatie die we met jullie hebben opgebouwd, is het voor ons helaas niet meer haalbaar om de stijgende kosten op te vangen.'