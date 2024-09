Jumbo België schuift weer filialen door naar ondernemers

Jumbo gaat in België verder met het doorschuiven van filialen naar ondernemers.

Deze keer gaat het om Jumbo-winkels in Zedelgem en Deurne. In november worden ze overgedragen aan ondernemers. Dat wordt duidelijk uit een interview van het Belgische Gondola met Peter Isaac, managing director België, en Jumbo-ceo Ton van Veen.

Jumbo België wil meer filialen verzelfstandigen

Volgens Isaac zal Jumbo daarna in Vlaanderen nog meer filialen verzelfstandigen. ‘Volgend jaar volgen er nog meer. Er lopen gesprekken, maar we letten ook op de kwaliteit. We moeten de mensen ook opleiden.’ Isaac geeft ook aan dat Jumbo voor nieuwe winkels ‘per definitie’ in zee wil met ondernemers.

Resultaten zichtbaar beter

Jumbo België zette bij de lancering in Vlaanderen in eerste instantie in op filialen, maar inmiddels is meer dan de helft van de vestigingen in handen van zelfstandige ondernemers. Volgens Isaac zijn de resultaten van ondernemerswinkels domweg beter. ‘Het is afhankelijk van de winkel, maar er is een verschil. Een lokale ondernemer is beter geplaatst om zijn cliënteel goed in te schatten. Dat komt de groei ten goede. Het is een vliegwiel dat nog iets meer tractie geeft.’

De formule meldde in september vorig jaar voor het eerst filialen door te schuiven. Het ging toen om eigen winkels in Ranst en Rijkevorsel. In april van dit jaar werden nog eens drie Belgische filialen overgedragen aan ondernemers.