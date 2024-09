Albert Heijn neemt vleesschap op de schop

Het barbecue-assortiment bij Albert Heijn maakt plaats voor winterse producten en ook verdwijnen in veel winkels 'tijdelijk' runder-kipproducten.

In veel winkels neemt Albert Heijn het vleesschap onder handen. Bij diverse producten uit het barbecue-assortiment staan bordjes met de tekst 'Binnenkort niet meer verkrijgbaar'. Een woordvoerder van de marktleider bevestigt dat er veel beweging is rondom het vleesschap. 'Dat komt omdat we momenteel de schapindeling voor het winterassortiment veranderen. Hierbij kijken we naar zowel bestaand, als nieuw assortiment en bepalen we welk assortiment voor welke winkel en welke klant het meest relevant is. Ook runder-kipproducten zijn hier onderdeel van.'

Albert Heijn introduceerde die nieuwe vleesproducten afgelopen voorjaar . Eind april plaatste de marktleider zeven half-om-halfproducten van kip en rundvlees in het schap. De maatregel zou moeten helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Door een scherpe prijs hoopte AH dat veel klanten de nieuwe vleesvarianten zouden aanschaffen.

Runder-kipproducten verdwijnen uit assortiment AH

Uit een rondgang van Distrifood langs diverse AH-winkels blijkt dat runder-kipproducten vaak al weg zijn of binnenkort verdwijnen. Een enkele winkel meldt dat het de betreffende half-om-halfproducten alleen verkoopt als het in de aanbieding is, maar niet vast in het assortiment heeft. Een XL-zaak heeft drie verpakkingen runder-kipgehakt en circa honderd verpakkingen met regulier rundergehakt. Een medewerker bevestigt dat het bordje klopt: runder-kipgehakt zal uit deze winkel verdwijnen.

Runder-kipgehakt en vooral heel veel rundergehakt bij AH. Foto: Distrifood

In 651 van de 1268 Albert Heijn-winkels blijken runder-kipproducten helemaal niet aanwezig. De formule uit Zaandam bevestigt desgevraagd dat meer dan de helft van alle winkels runder-kipproducten verkopen. Online zijn ze wel beschikbaar. 'Het aanbod in onze winkels is mede bepaald door aanwezige schapruimte. Grotere winkels hebben meer ruimte om een breder aanbod te voeren. De betreffende producten worden in meer dan de helft van onze winkels aangeboden en zijn daarnaast ook online beschikbaar voor al onze klanten.'

De woordvoerder van Albert Heijn benadrukt dat runder-kipproducten nu verdwijnen uit de winkels, maar op een later moment zullen terugkeren.

AH is tevreden met verkoop runder-kipproducten

Hoewel runder-kipproducten in veel Albert Heijn-winkels afwezig zijn, is het hoofdkantoor tevreden met de verkoopcijfers. 'We zien dat klanten blij zijn met de invoering van onze runder-kipproducten en producten met toegevoegd rundereiwit, en ook wijzelf zijn tevreden over de eerste resultaten. Natuurlijk houden wij de trends en ontwikkelingen in de markt altijd nauwlettend in de gaten, en kijken wij continu waar er kansen zijn voor ontwikkeling en uitbreiding.' Albert Heijn deelt echter geen verkoopcijfers.

AH wil CO2-uitstoot reduceren met half-om-half

Albert Heijn stelt zeer te hechten aan de klimaatdoelen en daar moeten 'hybride' vleessoorten aan bijdragen. 'Een van onze duurzaamheidsdoelstellingen is om een 45 procent reductie in CO2-uitstoot te realiseren in 2030 (ten opzichte van 2018). Rundvlees heeft een relatief hoge emissie. Door een deel hiervan te vervangen door alternatieven met een lagere CO2-emissie, kunnen we een flinke reductie realiseren. Uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn dat producten net zo smakelijk moet blijven en niet duurder mag zijn. Zo zijn we onder andere uitgekomen op runder-kipproducten. Kip heeft een lagere emissiewaarde en blijkt een prima vervanger te zijn voor mager rundvlees. De typische smaak van rundvlees blijft goed behouden, zelfs bij vervanging van 50 procent van het rundvlees. Op deze manier bereiken we een CO2-reductie van 37 procent ten opzichte van hun tegenhangers die volledig uit rundvlees bestaan.'