Jumbo scoort flink lager met assortiment

De zogenoemde wervende kracht van het assortiment van Jumbo is flink lager. Lege schappen door conflicten tussen de formule uit Veghel en fabrikanten is hier een mogelijke oorzaak van.

Het Consumentenonderzoek van Deloitte brengt jaarlijks in kaart hoe klanten denken over het assortiment van hun supermarkt. Door het percentage klanten dat vaker naar een formule gaat voor het assortiment en het percentage dat niet meer naar een formule gaat vanwege het assortiment op te tellen, berekent Deloitte de wervende kracht van het assortiment. Albert Heijn voert deze ranglijst al jaren aan, dit jaar met een positieve score van 20,5 procent.

Lidl neemt in assortiment tweede plaats over van Jumbo

Daaronder is echter wel sprake van veranderingen. Bas Smeets van Deloitte wijst daarbij specifiek op de score van Jumbo. ‘Vorig jaar waren ze met een positieve score van 7,2 procent nog nummer twee. Nu komen ze maar uit op 5,9 procent en is Lidl met 6,2 procent nummer twee.' Mogelijk spelen lege schappen door boycots van de afgelopen maanden een rol in de daling van de wervende kracht van het assortiment bij Jumbo.

9 procent ondervraagden bezoekt Jumbo niet meer vanwege assortiment

Het percentage ondervraagden dat aangeeft Jumbo niet meer te bezoeken vanwege assortiment steeg van 8 naar 9 procent. Tegelijkertijd nam het percentage dat juist vaker naar Jumbo komt af van 22 naar 20 procent. In de opgetelde ranglijst valt verder op dat Dirk nu nummer vier is met een positieve score van 2,7 procent, tegen 2,1 procent vorig jaar. Plus daalde van 2,6 naar 2,1 procent en van de vierde naar de vijfde plaats.

Vomar, Hoogvliet en Ekoplaza scoren ook positief met assortiment

Vomar, Hoogvliet en Ekoplaza zijn de andere formules met een positieve wervende kracht van assortiment. Van de grote formules zijn Coop (-1,4 procent), Spar (-1,4 procent) en Aldi (-2,5 procent) hekkensluiters. Voor Aldi is dit wel een behoorlijke verbetering ten opzichte van vorig jaar (3,9% procent). Vooral het percentage dat Aldi niet meer bezoekt vanwege assortiment nam flink af, van 29 procent in 2023 naar 24 procent in het jongste onderzoek.

Deloitte brengt alle resultaten op 2 oktober naar buiten

Het Consumentenonderzoek van Deloitte is het langstlopende en meest invloedrijke onderzoek naar klantgedrag in supermarkten. Het bureau Flycatcher ondervroeg dit jaar 2261 consumenten om zo trends in en rond supermarkten in kaart te brengen. Omdat het grootste deel van de vragen al jaren op dezelfde manier worden gesteld, biedt het onderzoek ook inzicht in trends op de lange termijn. Tijdens een online seminar op 2 oktober presenteert Deloitte de complete resultaten van het onderzoek.