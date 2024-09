Gesponsord Aanmeldingen voor 'Navigate the Change in IT' geopend

LINKIT is dienstverlener in IT-services met 26 jaar ervaring en een uitgebreide klantenkring van middelgrote bedrijven tot reuzen als ASML en KLM. Op 3 oktober organiseert LINKIT in Herwijnen het evenement Navigate the Change - Hoe bepaal je als IT-leider je koers in een wereld van razendsnelle technologische ontwikkelingen die wendbaarheid vereisen?

‘LINKIT startte oorspronkelijk als detacheerder, maar is inmiddels uitgebreid met IT-projectdiensten en aanvullende dienstverlening’, vertelt Maaike Stoops, general manager van de vestiging van LINKIT in Zuid-Afrika. ‘Soms kleinere projecten, maar meestal gaat het om volledige IT-structuren, waarbij we alle aspecten van het traject voor onze klanten verzorgen. We helpen bedrijven met onze kennis en expertise om bij te blijven met de snel veranderende IT-wereld.’

Klantenbestand

Het klantenbestand van LINKIT omvat een breed scala, van overheidsinstanties tot grote bedrijven zoals ASML, KLM, Jumbo en diverse spelers in de financiële sector in de Benelux. ‘Het gaat om organisaties die een grotere IT-ambitie hebben dan ze zelf kunnen invullen. Vanuit onze vestiging in Zuid-Afrika werken we ook vooral voor de klanten in Europa, maar hier hebben we meer beschikking over de juiste arbeidskrachten, waar er in Europa veel gehunt wordt op goede IT-specialisten. Op deze manier bieden we de flexibiliteit die nodig is, met gekwalificeerd talent en scherpe tarieven.’

Het gaat om organisaties die een grotere IT-ambitie hebben dan ze zelf kunnen invullen”

De 1800 IT-professionals ontzorgen klanten op diverse gebieden zoals modernisatie van IT-toepassingen, het automatiseren van bedrijfsprocessen of door het bieden van extra executiekracht in IT-projecten. Zo’n driehonderd medewerkers van LINKIT in kantoren in Nederland, Duitsland, Zuid-Afrika en de VS en een grote poule van freelancers en professionals van partner-organisaties maken dit mogelijk. LINKIT is daarmee een sterke schakel tussen een ecosysteem van IT-professionals en haar klanten.

Retail & manufacturing

Stoops: ‘Bij grote organisaties is er vaak de behoefte aan extra IT-professionals. Een bedrijf als KLM heeft zelf een grote, geoliede IT-machine en heeft vaak mensen nodig om daarin gaten op te vullen. Terwijl iets kleinere organisaties, mkb+, niet altijd de kennis en expertise in huis hebben om zelf een IT-project op te starten en uit te voeren. Dat zie je wat vaker in retail en manufacturing, maar ook bij de overheid. Eigenlijk kan elk soort klant wel bij LINKIT terecht.’

Nieuwe techniek integreren

‘In retail werken we met onder andere AH, Jumbo en Lidl. Veel van ons werk raakt de supply chain. Daarin kan de prioriteit tussen bijvoorbeeld discount en servicesupermarkten verschillen. Overal geldt dat de producten op tijd op de juiste plek moeten zijn, maar het onderscheid is in hoe ze dit doen. IT-oplossingen dragen daaraan bij: van oplossingen voor optimaliseren van inkoop, tot roosteren van medewerkers of bestel-apps voor klanten.

Wat we vaker zien in retail is dat er al veel systemen bestaan, maar deze zijn gebaseerd op oude technologie, waardoor integratie van nieuwe ontwikkelingen lastig is”

‘Wat we vaker zien in retail is dat er al veel systemen bestaan, maar deze zijn gebaseerd op oude technologie, waardoor integratie van nieuwe ontwikkelingen lastig is. Daardoor kun je niet optimaal gebruikmaken van de systemen en de data die je hebt. Of er zijn oplossingen gecreëerd door er Excel-sheets omheen te maken, die voor de korte termijn werken, maar vaak erg foutgevoelig zijn. Uiteindelijk weet dan niemand meer hoe je het moet aanpassen. Het integreren van nieuwe oplossingen in een bestaand landschap is vaak een van onze kerntaken. Met low-code komen dergelijke oplossingen al steeds vaker out-of-the-box. Daardoor kun je al standaard integreren met veel verschillende systemen. Ook het ontwikkelen gaat tegenwoordig steeds sneller.’

