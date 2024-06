Plus Visser verkoopt winkel terug aan organisatie

De Plus-supermarkt in Malden gaat verder als filiaal. Ondernemer Cor Willem Visser verkoopt zijn supermarkt in de Gelderse plaats na 5,5 jaar terug aan Plus.

Delen

Ondernemer Cor Willem Visser neemt op maandag 17 juni afscheid van zijn Plus. Hij noemt verschillende redenen voor zijn besluit. 'Dit werk was een droom voor me, maar de wereld is veranderd. De kosten van producten, huur, energie en personeel zijn gestegen, waardoor het steeds lastiger wordt als ondernemer', zegt hij tegen dagblad De Gelderlander . 'Het werk gaf me ook steeds minder voldoening. Ik was meer tijd en energie kwijt met het steeds weer efficiënter werken dan met het echte werk in de winkel, het contact met klanten.'

Visser verkoopt Plus ook voor meer tijd met zijn zijn gezin

Ook privé-omstandigheden spelen een rol in het besluit van Visser om te stoppen met zijn Plus-supermarkt. Hij wil meer tijd besteden aan zijn gezin. 'We hebben kinderen van 3, 5 en 7 jaar oud. We wonen al die tijd al in Zeist, dus zit ik elke dag een uur heen en een uur terug in de auto. Het ziet ernaar uit dat ik nu werk buiten de retail krijg.' Er is voor hem geen economische reden om de supermarkt te verkopen, die volgens hem goed loopt. 'Plus zet de winkel ook gewoon voort en ook met het huidige personeel.'

Supermarkt in Malden eerder eigendom familie Verbeeten

Cor Willem Visser kocht zijn supermarkt in februari 2019 van de familie Verbeeten. Die slaagde er niet in van de winkel een succes te maken. De toen 34-jarige Visser nam de uitdaging met graagte aan, legde hij toen uit aan Distrifood. Aan het einde van het jaar gaf hij aan dat de zaken na een verbouwing goed dingen. ‘Ondernemen is gigantisch mooi en intens, of je het nu over de omzet- of de kostenkant hebt. En het is mooi als de route die je vaart goed wordt ontvangen. Dat geeft voldoening', zei hij toen tegen Distrifood .

Plus in Malden zit in een winkelcentrum met Albert Heijn

De Plus, in het vlakbij Nijmegen gelegen Malden, zit in een winkelcentrum samen met een franchisevestiging van Albert Heijn. Het gaat daarbij om een 2700 vierkante meter grote supermarkt van ondernemer Jacco Jansen. De afgelopen jaren zijn beide supermarkten uitgebreid en gemoderniseerd. De Plus van Cor Willem Visser werd twee jaar geleden vergroot naar 1600 vierkante meter. De ondernemer breidde uit met de leegstaande ruimte waar voorheen een vestiging van D-Reizen zat.