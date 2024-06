Ondernemer: 'Ik was heel lang huiverig voor foodservicestrategie Spar'

Spar heeft heel wat werk moeten verrichten om ondernemers te overtuigen van de meerwaarde van de strategie gericht op foodservice. Louis Ernst behoorde tot de sceptici, maar hij liet zich overtuigen dat investeren in gemak noodzaak is.

Heel lang twijfelde ondernemer Louis Ernst of hij wel foodservice in zijn winkel in het Achterhoekse Zieuwent wilde. Want zitten bewoners van een klein dorp hier wel op te wachten? Na een bezoek aan de Spar Zorgvlied in Tilburg, de tweede winkel met een Foodclub, begon hij overtuigd te raken. Hoewel: ‘Het is daar wel extreem. De halve winkel is een cafetaria. Dat is niets voor ons.’ Maar toen hij daarna een bar slechte Spar bezocht, de naam wil hij niet zeggen, wist Ernst: we moeten aan de slag met foodservice om de winkel op niveau te houden.

Van Spar 3.0 naar een Foodclub

De winkel ging een dag lang op slot voor de ombouw naar een Spar Foodclub. Dit kostte de Achterhoeker €40.000. Best een forse investering voor een zaak van 400 m 2 . In 2018 verbouwde hij de winkel nog om tot een Spar 3.0. Dit kostte hem vele tonnen. Maar het is het uiteindelijk waard, vindt de 63-jarige. ‘Als ik met pensioen ga, is de winkel ook interessant voor een volgende ondernemer. Maar het is natuurlijk wel zo dat het kostenplaatje voor zo’n grote verbouwing nu anders is dan vijf jaar geleden.’

Spar-ondernemer: Ik snijd niet in assortiment kruidenierswaren

Daar waar sommige Spar-ondernemers snijden in hun assortiment kruidenierswaren ten faveure van foodservice, doet Ernst dat niet. ‘We zijn de enige supermarkt in het dorp. Veel ouderen doen hier ook hun weekboodschappen.’ Spar is druk met zijn foodservicestrategie, maar het mag niet de dorps- en buurtfunctie van winkels zoals in Zieuwent uit het oog verliezen, onderstreept Ernst. De gemaksformule kan op dat gebied best nog een tandje bijzetten, vindt hij. ‘We zijn ook nog een supermarkt.’ Dorpsbewoners reageren over het algemeen positief over de komst van de Foodclub in de dorpswinkel, ervaart Ernst. Over een tijdje zal blijken of deze echt aanslaat.

Hoge investeringen door foodservicestrategie

Ernst is lang niet de enige ondernemer die kritisch is op het foodservicepad dat Spar sinds een aantal jaren bewandelt. Eerder sprak Distrifood nog met een aantal ondernemers die klaagden over de hoge investeringen die hierbij komen kijken. De nieuwe koers brengt vooral ondernemers die tegen de pensioengerechtigde leeftijd aanzitten in een lastige situatie. Zo moesten de supermarkten in Gemert en Dongen het afgelopen jaar dicht omdat ze de verplichte investering voor de nieuwe formule niet konden ophoesten. Spar erkent dat er kritiek komt vanuit de kant van de ondernemers. De formule moest dan soms ook diep gaan om ondernemers te overtuigen van de foodservicekoers. Deze koers is noodzakelijk ook om de gemiste tabaksomzet na 1 juli, als de tabaksban ingaat, te kunnen compenseren, zegt directeur Foodservice van Spar Bart van Ham tegen Distrifood.