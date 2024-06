Tv-programma Alles op Tafel onderzoekt producten uit supers

Een nieuw televisieprogramma, genaamd Alles op Tafel, neemt bijzondere producten uit de supermarkt onder de loep om te kijken of de etiketten wel kloppen.

Het programma wordt gemaakt door KRO-NCRV, dat ook al de Keuringsdienst van Waarde produceert. Nu komt de omroep dus met een nieuw wekelijks programma: Alles op tafel. Er komen zelfs laboratoriumtesten aan te pas om te onderzoeken of de gegevens op het etiket juist zijn.

Alles op tafel beantwoordt vragen over chips, avocado en koffie

In Alles op tafel zijn chef-kok Ramon Brugman, gastvrouw Marijn Frank en verslaggevers Anna Grimbrère en Maarten Remmers te zien. Zij zullen rondstruinen tussen de tienduizenden verschillende artikelen in het assortiment van supermarkten en er enkele kiezen om te onderzoeken. Enkele vragen die de KRO-NCRV opwerpt: 'Is groentechips gezonder dan aardappelchips? Zijn avocado’s een ramp voor het milieu? En is 100% arabicakoffie echt puur Arabica?'

'Dubieuze vondsten'

Op de website staat te lezen: 'Elke week introduceert chef-kok Ramon Brugman een vreemd product uit de supermarkt. Of het nu gaat om een prijzige groente-steak die eigenlijk gewoon dungesneden groente is, of een kant-en-klaar gekookt eitje dat is bewerkt met luizenuitwerpselen; Ramon brengt dubieuze vondsten mee.'

Alles op tafel is vanaf maandag 15 juli elke week om 19.55 uur te zien op NPO2.