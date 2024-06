Albert Heijn Holten wil ook zondagochtend en -avond open

De Albert Heijn in Holten wil geen genoegen nemen met de opening op zondagmiddag. De gemeente ziet dat niet zitten.

Twee jaar geleden besloot de gemeente Rijssen-Holten dat de winkels in Holten op zondag de deuren mochten openen. De aanpassing van de winkeltijden werd vlak na de gemeenteraadsverkiezingen aangenomen, met één stem verschil. Met name de supermarkten in de Twentse gemeente, waaronder de Albert Heijn, hadden er hard voor gevochten . In het naburige Rijssen is de zondagsopening overigens nog altijd taboe.

Albert Heijn wil tot 22.00 uur open mogen

Het betekende wel dat de winkels en supermarkten op zondag van 13.00 tot 18.00 uur open mochten. Maar daar wil Holten Have bv, eigenaar van de Albert Heijn in het dorp, geen genoegen mee nemen. Dat schrijft het AD . Die wil 's ochtends eerder open en 's avonds later dicht. Daarom pleit de ondernemer bij de gemeente voor de mogelijkheid om van 8.00 tot 22.00 uur klanten te mogen ontvangen.

Maar de gemeente is daar volgens de krant allerminst enthousiast over. Het besluit om alleen 's middags winkels toe te staan open te gaan, was bewust genomen. Daardoor blijft de zondagsrust gewaarborgd voor de dorpsbewoners die naar de kerk gaan.

De advocaat van Holten Have stelt volgens het AD dat de gemeente niet consequent is. Musea, snackbars en campingwinkels mogen wel andere openingstijden hanteren, maar supermarkten niet. Het gemeentebestuur is het niet eens met die stelling. Die vindt dat campingwinkels en supermarkten zoveel van elkaar verschillen dat er geen oneerlijke concurrentie is. De gemeenteraad moet zich nog uitlaten over de kwestie.

Meer supermarkten op zondag open

Holten ligt in een toeristisch aantrekkelijk gebied: Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Met name op zondag trekt het dorp veel toeristen. In het eerste weekend van de zondagsopening waren de AH en de Coop - inmiddels een Plus - in het dorp open. Aldi hield de deuren toen nog dicht. Inmiddels maakt de discounter ook gebruik van de mogelijkheid voor zondagsopening.