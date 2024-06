Zo overtuigt Spar ondernemers dat FoodClub de investering waard is

Niets lijkt het doel van Spar om in juli 100 Spar FoodClubs te hebben meer in de weg te staan. De formule signaleert ook dat winkels met dit onderdeel gemiddeld 12 procent meer omzetgroei in foodservice behalen. Toch tonen ondernemers zich kritisch en twijfelen zij soms over een FoodClub. Aan Bart van Ham en zijn team de taak ze toch over de streep te trekken.

In de keuken van het foodservice-trainingscentrum van Spar in Waalwijk pronkt een rijtje herbruikbare hippe koffiebekers met het rood-groene Spar FoodClub-logo. Ze arriveerden zes weken later dan gepland. Schietende Houthi-rebellen bij de Rode Zee zorgden dat het schip met de lading bekers helemaal moest omvaren via Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika. ‘We gaan die bekers gratis uitdelen. Klanten kunnen dan via een qr-code koffietegoed kopen, Spar geeft ze het extra tegoed cadeau’, zegt foodservicedirecteur Bart van Ham van de gemaksformule.

Directeur foodservice Bart van Ham. Foto Peter Roek

De bekers moeten van de FoodClub een echt merk maken. Op een plank staan kilopakken koffiebonen van Spar FoodClub, die klanten binnenkort kunnen kopen. Het grote doel is om de FoodClub net als bijvoorbeeld La Place uit te laten groeien tot een krachtig merk, benadrukt Van Ham. ‘In eerste instantie was het doel om van The Tosti Club een uithangbord te maken voor foodservice. Maar de naam ‘tosti’ zou de gast op het verkeerde been zetten. Het moest dus een breder platform worden. Toen kwamen we op het idee van de FoodClub.’

De klant moet bij iedere winkel een Foodclub vinden. Daarom trekt Spar alles uit de kast”

Foodclub als herkenningspunt strategie Spar

Spar mag dan nog zo’n sterke foodservicestrategie hebben, met de FoodClub als herkenningspunt , het valt en staat allemaal bij de uitvoering op de winkelvloer. Toen Spar in 2020 een meerderheidsbelang nam in start-up The Tosti Club, maakte de formule foodservice tot absoluut speerpunt. In dat jaar kwam er ook een horecakeuken op het hoofdkantoor in Waalwijk. Na het leggen van de fundamenten begon Spar in 2022 echt vaart te maken met de foodservicestrategie. Zo trapte het bedrijf af met het verzorgen van trainingen in gastvrijheid en de bereiding van bijvoorbeeld tosti’s, salades en belegde broodjes.

Op deze doordeweekse dag geeft Florine Bolier (Spar holding), met ondernemer Louis Ernst van Spar Zieuwent en zijn team, de basiscursus foodservice in de keuken in Waalwijk, voorzien van de modernste apparatuur. De groep verzamelt zich rondom haar. Bolier legt uit hoe de tosti-doosjes te vouwen. Al snel zegt ze: ‘Wie heeft er zin in tosti? Dan gaan we die maken.’ Het gezelschap volgt haar naar de speedoven. ‘Jullie krijgen deze ook. Een tosti heeft maar een moment nodig, een pizza twee minuten’, legt ze uit.

Specialisten foodservice helpen ondernemers

Bolier is één van de vier foodservicespecialisten die Spar sinds een kleine twee jaar in de buitendienst heeft. Ze staan ondernemers met raad en daad bij in hun omslag naar veel meer foodservice, zegt Van Ham. ‘De Spar in Zieuwent is de meest recente vestiging die begint met foodservice.’ De foodservice-experts verzorgen niet alleen allerlei soorten trainingen, maar rijden ook het hele land door om bijvoorbeeld ondernemers bij te staan bij verbouwingen. ‘Ze kunnen onze foodservice-experts altijd bellen als er problemen zijn’, zegt de foodservicedirecteur. Ook doet Spar nog zaken met een extern bureau dat trainingen verzorgt. Dat komt zeker nu goed uit, nu de formule zes winkels per week ombouwt tot een FoodClub. ‘Het gaat echt als een gesmeerde bliksem’, benadedrukt Bart van Ham enthousiast. In juli staat de teller op honderd FoodClubs, verzekert hij.

Ook Spar-ondernemer Louis Ernst krijgt foodservice in zijn zaak in Zieuwent.. Foto Peter Roek





Op een tafel in een ruimte naast het trainingscentrum staan yoghurt- jes, broodjes en salades uitgestald op een grote tafel. Conceptontwikkelaars Maarten van Amstel en Ferry Schepens beginnen net aan hun uitgebreide proeverij. De twee leden uit het team van Van Ham doen dit iedere drie weken. ‘We testen de kwaliteit van kant-en-klaarproducten. Ook kijken we naar producten die we mogelijk nog gaan introduceren, zoals de yoghurtjes’, zegt Van Amstel.

Verschillende producten van Spar

Spar maakt een duidelijk onderscheid tussen zogeheten ‘signature producten’ en reguliere producten. De eerste bereidt Spar altijd zelf en deze zijn echt onderscheidend. Dan gaat het bijvoorbeeld om vers belegde broodjes, vervolgt Van Amstel. De tweede categorie koopt Spar vaak in bij leveranciers. Dat zijn niet de versnaperingen waarmee de gemaksformule het verschil maakt. ‘Maar de kant-en-klaarproposities gebruiken we ook op locaties waar personeels- en ruimtegebrek is.’ De kant-en-klare yoghurts kunnen wellicht uitkomst bieden op drukke Spar City-locaties, stelt Van Amstel. ‘Deze yoghurts en mini-salades zijn er nu nog niet.’ De snelle toename van het aantal FoodClubs is een mooi moment om het assortiment completer te maken, op een manier die het verdienmodel niet negatief beïnvloedt, stelt de foodservicedeskundige.

Peter Roek

Speedoven en Spar 3.0

Met 100 FoodClubs in zicht zal Spar ook meer inzetten op het speedoven-assortiment. ‘We hebben bijvoorbeeld de assortimentsgroep pasta en wok. Die kun je koud meenemen of op locatie in 1,5 minuut opwarmen.’ Afhankelijk van de locatie telt een winkel tussen de dertig en vijftig foodservice-items en zijn er zo’n 17 FoodClub-modules. Spar gaat niet over één nacht ijs en bracht voor de verschillende locaties in kaart waar de behoeftes liggen, stelt Van Ham.

Het is eigenlijk nog iets te vroeg om de omzetverschillen te zien ten opzichte van vorig jaar, maar met FoodClub draaien de Spars gemiddeld 12 procent meer foodservice-omzet”

Om mee te gaan in de Spar-foodservicestrategie is het essentieel dat ondernemers hun winkels omturnen naar het 3.0-format. Ondernemer Louis Ernst uit Zieuwent, die met zijn team een basistraining foodservice volgt in Waalwijk, deed dit in 2018. Het kostte hem destijds veel geld. ‘Maar als ik toen niet had verbouwd, dan had ik nu minder makkelijk een Spar FoodClub kunnen worden. Het is destijds dus een goed besluit geweest.’ Van Ham erkent dat voor Spar-winkeleigenaren die nog niet over zijn naar 3.0, de ombouw naar een FoodClub een dure aangelegenheid is. En het is wel essentieel dat de 235 Spars (exclusief Spar Express) allemaal omgaan naar een FoodClub. Dit is volgens de gemaksformule de weg voorwaarts.

Foodservice en omzet tabak

De uitrol van het FoodClub-concept maakt ook onderdeel uit van de strategie, wetende dat per 1 juli de tabaksban ingaat en veel ondernemers deze omzetstroom moeten missen. ‘Met foodservice krijgen ze hier straks wel hoogwaardige omzet voor terug’, verzekert Van Ham. Die compenseert ook de hogere personeelskosten die foodservice vaak met zich meebrengt, stelt hij. ‘Je biedt meer vers aan, met een gezonde margeontwikkeling. We geven ondernemers ook wapens om het margegat te dichten. Stel je verkoopt een artikel voor €10, met een marge van 5 procent, of je slijt een tosti ter waarde van €8 met een marge van 70 procent. Dit is echt hoogwaardige omzet. Maar omdat ook de kosten stijgen, blijft het wel hard werken om met hoogwaardige omzetinitiatieven voor onze ondernemers te komen’, erkent Van Ham.

Maarten van Amstel, Bart van Ham en Ferry Schepens (rechts) zijn bezig met een proeverij.. Foto Peter Roek

Kritisch op koers van Spar

Bij ondernemers zit een kritische houding ingebakken, ondervindt Van Ham. Hij voerde veel gesprekken met sceptische ondernemers. Hij moest hen echt overtuigen dat de foodservicekoers de juiste is. Vele tonnen investeren in een Spar 3.0 en dan ook nog eens tussen de €7000 en €40.000 in een FoodClub, hij snapt dat dit niet echt een prettige boodschap is. ‘Maar op dit moment is de aanval echt de beste verdediging. Het is niet logisch, maar wel cruciaal voor Spar om in de toekomst een goede positie te verwerven. Alleen bij Spars uitgerust met een FoodClub kunnen we onze marketing het werk laten doen.’

Spar zette veel stappen in locatieprofilering. ‘Je weet dan welke klantprofielen de winkel het meest bezoeken. We kunnen dan ook kijken welke van de 17 FoodClub-modules het beste aansluiten op het locatieprofiel. Dan is het mogelijk met scherp schieten. We hopen dat dit winkel- eigenaren sterkt in hun overtuiging dat foodservice de juiste weg is.’

FoodClub van Spar werkt ook in dorpen

Van Ham gelooft er heilig in dat een FoodClub ook in dorpen gaat werken. Onlangs werd er één toegevoegd aan de Spar in het Noord-Brabantse Oeffelt. Sinds die tijd gaan er meer zoete en zoute snacks over de toonbank. ‘Je profileert je echt als relevant met on-the-go consumpties. Klanten nemen dan vaak ook nog gekoelde dranken mee en een avondmaaltijd. Je ziet hier echt een omzetstijging en een margelift.’ Maar Van Ham en zijn team komen ook gevallen tegen waarbij de foodservice niet loopt. De rotatie van de broodjes blijft bijvoorbeeld achter. Als dit eenmaal loopt, dan volgt de rest, weet hij uit ervaring. ‘Je ziet dat ondernemers soms meteen te veel hooi op hun vork nemen en zich op te veel dingen richten. We sturen dan een van onze foodservicespecialisten uit de buitendienst om te helpen.’

Trainster Florine Bolier kijkt toe hoe de tosti de speedoven ingaat.. Foto Peter Roek

Spar adviseert niet alleen over assortiment, maar ook hoe ze hun personeel effectief en efficiënt kunnen inzetten. In de retail heeft ieder personeelslid in de regel een afgebakende taak: kassa draaien, vakkenvullen of de broodafdeling bemensen. In de foodservice houden medewerkers zich met meerdere taken bezig. Die omslag moeten ondernemers dan maken, stelt Van Ham. ‘Op zo’n foodservice-eiland ga je taken blenden. Kassa, brood afbakken, koffie tappen en bijvullen. Eigenlijk moet je alles kunnen. Maar na bijvoorbeeld 13.15 uur zijn de broodjes en salades klaar en kun je andere dingen doen.’ Gelukkig begrijpen de ondernemers de transitie naar foodservice steeds beter, ervaart Van Ham. ‘We vragen daarom ook altijd of hij meegaat naar zo’n training. Dan kan hij de verandering beter begeleiden.’

Omzetgroei Spar FoodClub

Als Distrifood medio april het hoofdkwartier van Spar in Waalwijk bezoekt, zijn 27 FoodClubs operationeel. Het is eigenlijk nog iets te vroeg om de omzetverschillen te zien ten opzichte van vorig jaar, maar met FoodClub draaien de Spars gemiddeld 12 procent meer foodservice-omzet, signaleert Van Ham. ‘Toen de eerste Tosti Clubs openden (nu 56 stuks, red.) zag je al een omzetsprong. Je wordt door producten voor directe consumptie aan te bieden echt relevanter.’ Maar echte conclusies vallen pas te trekken in de zomer als het aantal FoodClubs een kritische massa heeft bereikt, tempert hij de verwachtingen enigszins.

Foto Peter Roek

Spar biedt ook financiering

Spar biedt ondernemers een intensieve begeleiding op de weg naar foodservice. Ook biedt de formule financiering voor verbouwingen ‘tegen gunstige voorwaarden.’ Volgens Van Ham wordt hier ‘heel

soepel mee omgegaan’. Toch is niet iedereen te overtuigen. Sommige winkels staan te koop, er is geen opvolging, of een winkel draait simpelweg niet goed, geeft Van Ham redenen waarom er altijd winkeleigenaren zijn die geen FoodClub willen. Het gaat om ongeveer 10 procent van de 235 winkels. Maar het is ook lastig om dit onderdeel in de ongeveer 35 winkels op de vakantieparken te krijgen, weet Van Ham. ‘Het is daar moeilijk, omdat er vaak al eigen horeca zit op deze parken.’ Hoewel hij de reserves begrijpt, is het echt de moeite waard te investeren in foodservice. Zo trof de jonge ondernemer Nicky van Zoggel een gedateerde Spar in Tilburg aan. Maar hij wist er door flink investeren een goed renderende winkel van te maken, geeft Van Ham als voorbeeld.

Het team van Spar-ondernemer Louis Ernst uit Zieuwent (Achterhoek) krijgt les in het gebruik van de speedoven in het trainingscentrum van Spar in Waalwijk. Foto Peter Roek

Het lukt Spar volgens Van Ham over het algemeen goed ondernemers enthousiast te maken voor hun strategie. ‘Vacatures voor ondernemers voor een city-winkel in Den Bosch en één in Tilburg waren zo vervuld. Ik geef toe dat het voor dorpswinkels lastiger is. Bij city’s heb je toch te maken met een groter marktgebied. Maar ook in de dorpen is nog genoeg ruimte voor Spars. Die bieden toegevoegde waarde aan de dorpskernen en houden deze levend.’ Van Ham durft te stellen dat de behoefte aan foodservice in een gemiddeld dorp even groot is als in de stad. ‘De FoodClub kan echt het vaste pizza-adres worden in het dorp.’

Campagne en verdere plannen met de FoodClub

Als in de zomer Spar de mijlpaal van 100 FoodClubs heeft bereikt, start ook een landelijke campagne om het concept meer bekendheid te geven. ‘We hebben dan voldoende dekking. Marketing is druk doende met de campagne. De FoodClub zal de drager zijn en de broodjes, maaltijdsalades en koffie de helden.’ Van Ham benadrukt om de promotieactie zo effectief mogelijk te laten zijn, dat zoveel mogelijk Spars meegaan met de foodservicestrategie. ‘Want anders begrijpt de gast het niet. De klant moet bij iedere winkel een FoodClub vinden. Daarom trekt Spar alles uit de kast om de uitrol voor elkaar te krijgen.’



Het voornaamste doel dit jaar is de FoodClubs goed draaiend te krijgen, geeft Van Ham aan. Maar volgend jaar denkt hij erover om met meer technische innovaties te komen: bestelpanelen in de winkel, mogelijkheden voor klanten om zelf hun dranken te tappen. ‘Ook komen er dan next

level-trainingen voor bijverkoop’, verklapt Van Ham. ‘Dit moet allemaal bijdragen aan meer marge en het drukken van de personeelskosten.’