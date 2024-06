Flink wil 10 nieuwe locaties openen

Flink is van plan om in een jaar tijd zo'n 10 nieuwe vestigingen te openen.

Flink, dat na het vertrek van Getir uit Nederland als enige flitsbezorger overblijft, trapt op het gas. Het bedrijf zet de komende tijd in op groei, marketingcampagnes en uitbeiding. Met de mogelijke opening van 10 nieuwe hubs komt het totaal van de roze flitsbezorger uit op 66.

Ceo Flink Nederland: Met ons model is winst te maken

‘We hebben een schaalbaar model dat werkt, waar winst mee te maken is. Het is dan logisch om ervoor te kiezen om geld in groei te steken, in bestaande gebieden en nieuwe steden en nieuwe gebieden. Zoals het zuiden van Rotterdam. Het zal ervan afhangen hoeveel nieuwe vestigingen we openen of we dit jaar winst maken’, zegt de ceo van Flink in Nederland, Robin Kiesler, in gesprek met Distrifood.

Flink gaat focussen op groei

Volgens Kiesler liet Flink de afgelopen maanden, toen het weinig in groei investeerde, zien dat het geld kan verdienen. ‘En dan loopt het smooth.’ Maar nu wil Flink dus wel meer focussen op groei. Dat kan wel tot gevolg hebben dat het niet lukt om iedere maand winst te draaien, zegt hij eerlijk. ‘Maar het doel is wel om duurzaam te groeien. Dus we gaan geen stap terug zetten en weer miljoenen verbranden.’

De komende jaren zal het niet gaan om winstmaximalisatie, stelt Kiesler. Het grote doel is om 5 procent van de Nederlandse boodschappenmarkt in handen te krijgen; een omzet van €2,5 miljard. Momenteel bedraagt die omzet nog ruim €200 miljoen, zegt Kiesler.