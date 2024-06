Streep door bouw nieuwe Nettorama in Stiphout

Een geplande nieuwe Nettorama in Stiphout mag er voorlopig niet komen. De gemeente verleende geen vergunning en volgens de Raad van State terecht.

Delen

Nettorama wil een nieuwe supermarkt bouwen aan de Hortsedijk in Stiphout. Maar door dat plan gaat nu een streep, schrijft dagblad de Gelderlander . De welstandscommissie van de gemeente Helmond vond het plan maar niks. Die stelde dat de uitstraling van de 3000 vierkante meter grote supermarkt niet past in de omgeving.

De ontwikkelaar van het plan, Merwehave, was het niet met het besluit eens en stapte naar de Raad van State. Volgens het dagblad vond Merwehave dat het een truc van de gemeente Helmond was om een eerder automatisch verleende vergunning alsnog te torpederen. Daarom hoopt de ontwikkelaar dat de RvS de weigerende gemeente zou terugfluiten, maar dat gebeurde niet.

Ook Jumbo bezwaarmaker tegen Nettorama

De rechters waren het namelijk niet met Merwehave eens dat de welstandscommissie had moeten uitleggen met welke aanpassingen het plan wel goedgekeurd kon worden. De weigering was daarom terecht. Dat is niet alleen een opsteker voor de gemeente Helmond, maar ook voor een nabijgelegen Jumbo-supermarkt en de ontwikkelaar van een andere nieuwbouwcomplex die bezwaar hadden gemaakt tegen de nieuwe Nettorama.

Lees ook Foto’s: Nettorama opent eerste omgebouwde Boni

In de Gelderlander komt buurtbewoner Harold van Ballegooijen aan het woord die blij is dat de Nettorama nu niet naar zijn buurt mag komen. 'De Nettorama is een keurige, nette winkel die een toevoeging kan zijn voor Helmond, maar die past niet op deze plek. Je zit hier midden in de natuur, dus ik heb nooit begrepen dat hier een supermarkt moest komen. Met al dat extra verkeer en de overlast van het laden en lossen in de ochtenden.'

Volgens Van Ballegooijen is nieuwbouwcomplex De Manderij een betere locatie voor de nieuwe Nettorama. De ontwikkelaar zegt dat dat een mogelijkheid kan zijn, maar dat ook de Jumbo naar dat pand kan verhuizen.