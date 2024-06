Spar stort zich op zakelijke markt

Spar lanceert een speciale website voor de zakelijke markt om bedrijven en organisaties bekend te maken met de slimme vendingmachines 'The Taste of Spar'. Ook ondernemers kunnen hier slim op meeliften.

Delen

Met de site Spar-zakelijk.nl wil de gemakswinkelketen nieuwe zakelijke doelgroepen aanboren. Het is vooral de bedoeling om partijen uit bijvoorbeeld logistiek en facilitair te attenderen op de slimme vendingmachines 'The Taste van Spar' die Spar aanbiedt. 'Als bijvoorbeeld een facilitair manager online onderzoek doet naar vendingmachines, moet Spar boven komen drijven in de Google-resultaten', zegt manager multi-franchise Erik Janssonius.

Spar wil op de radar komen van zakelijke markt

Vrijwel iedereen kent de Spar-formule, maar lang niet iedereen weet dat het bedrijf ook slimme vendingmachines aanbiedt voor bijvoorbeeld kantoren en appartementencomplexen, aldus de Spar-manager. De formule ziet grote kansen op de zakelijke facilitaire markt en de website is daarbij een belangrijke ondersteuning. 'Want als mensen je niet kunnen vinden, is het moeilijk de zakelijke markt te betreden.'

Ook voor lokale ondernemers die de machines bijvullen met dranken, broodjes en wraps biedt de zakelijke markt kansen. Zij kunnen bedrijven en organisaties bijvoorbeeld lunches, vergaderarrangementen, borrels en avondmaaltijden aanbieden, aldus Janssonius.

Vendingmachines belangrijk onderdeel van de strategie Spar

Spar streeft ernaar om eind 2024 100 slimme vendingmachines, ofwel 'smart fridges', te hebben op locaties in het land. De uitrol van deze slimme koelkasten maakt deel uit van de in 2022 gelanceerde strategie om in drie jaar tijd het aantal verkooppunten te verdubbelen tot 1000. De vendingmachines zijn een manier om snel nieuwe verkoopplekken toe te voegen, zei Janssionius een jaar geleden al tegen Distrifood.