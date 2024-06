Ook Plus Viergever stopt met folder, Spotta wijst naar ja-sticker

Plus-ondernemer Plus Viergever laat sinds afgelopen maand geen papieren folders meer bezorgen. Hij is niet de enige, meerdere supermarkteigenaren gingen hem voor.

Als de aanbiedingen in de folder goed zijn, is ook zijn omzet vaak goed, weet Plus-ondernemer Steef Viergever uit Rotterdam-Zuid. Toch stopt hij met de verspreiding van de papieren folder. 'In plaats daarvan delen we meer folders uit in de winkel.' Eén reden om niet meer met de bezorging door te gaan is om kosten te besparen. Zo is bijvoorbeeld zijn marge eind vorig jaar onderuit gegaan. Een andere is de slechte bezorging van de folder verspreider Spotta . 'Ja, de klanten zullen de folder missen, ja. Ik heb ook Spotta benaderd maar die vertellen me dat de meeste klanten tevreden zijn en dat ze een verspreidingsgraad hebben van 95 procent.'

Spotta: 'We raakten helft van de huishoudens kwijt in Rotterdam'

Volgens commercieel directeur Thomas Hopman heeft de slechte verspreiding van de folders mogelijk te maken met het opt-insysteem. Rotterdam voerde dit een aantal jaar geleden in. Dit betekent dat alleen huishoudens met een ja-sticker op de brievenbus nog folders ontvangen. Brievenbussen zonder deze sticker ontvangen dus geen folders meer. 'Zo raakten we gelijk helft van de Rotterdamse huishoudens kwijt', verklaart Hopman. 60 van de 342 gemeenten hebben intussen zo'n optin-systeem waarbij alleen huishoudens met een ja-sticker nog folders ontvangen.

Effect Ja-sticker op verspreiding folders

Amsterdam beet begin 2018 het spits af. De gemeente introduceerde toen de ja-sticker. Wie papieren folders wil ontvangen, moet een dergelijke sticker op de brievenbus plakken. Een flinke schok ging door folderland. Rechtszaken volgden, tot aan de Hoge Raad. Zowel de grafische ondernemingen als de folderbranche, verenigd in de KVGO en MailDB , probeerden uit alle macht dit zogeheten opt-in-systeem een halt toe te roepen. Tevergeefs. Andere grote steden, zoals Utrecht, Den Haag en Rotterdam volgden Amsterdam met de ja-sticker.

Spotta wil tij keren door digitale registratie

Spotta probeert het tij te keren door huishoudens te wijzen op de website inmijnbus.nl waar ze digitaal kunnen aangeven of ze nog folders willen ontvangen. De verspreider benadert degenen die geen sticker op de brievenbus hebben en voorheen folders ontvingen. 'We doen dit door hen meerdere brieven te versturen. Hierin leggen we uit dat ze via inmijnbus,.nl kunnen aangeven of ze folders willen ontvangen', zegt Hopman. 'Na de zomer startten we een campagne in Rotterdam om huishoudens weer aan te sluiten.'

Aantal Plus-ondernemers stopte al eerder met folder

Viergever is niet de enige die er de brui aan geeft met de papieren folder. Een aantal Plus-ondernemers ging hem voor. Stephan van Engelen stopte al bijna een jaar geleden. Voor hem lag duurzaamheid hieraan ten grondslag. Plus is de mvo-supermarkt van Nederland en daar past geen fysieke folder bij. De maatregel vermindert de hoeveelheid weggegooide folders en dat scheelt veel papier, stelt Van Engelen. Klanten kunnen de folder op de app bekijken of deze raadplegen op de website van Plus.

Meer promotie via onlinekanalen van Plus

Plus André en Joyce van Reijen verspreidden al sinds 15 mei 2023 geen papieren folders meer. Dit bespaart veel papier. Het besluit komt uit de koker van Wesley van Reijen (28), die samen met vader André (57) de supermarkt in Veldhoven runt. 'We zien wel dat het promo-aandeel licht daalt, de omzet gelijk blijft en de promomarge stijgt', zegt Wesley van Reijen. Plus van Reijen promoot aanbiedingen nu actiever op sociale media en maakt meer gebruik van digitale marketing. De papieren folder is een doodlopende weg, vindt hij. De consument raadpleegt steeds meer het internet om de aanbiedingen te spotten.