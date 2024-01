Minister Piet Adema roept supers als Lidl en AH op aanbod biologisch te vergroten

DEN BOSCH - Landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) vuurt supermarkten als Albert Heijn en Lidl aan om nog meer werk te maken van het biologische assortiment. Nederland loopt achter met bio in de EU en ons land moet snel een inhaalslag maken. In 2030 moet 15 procent van het totale areaal bestaan uit biologische landbouw. Nu is dat nog 4 procent.