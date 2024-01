Innovaties Horecava op termijn ook in supermarkten

Blurring is nog steeds een hot item in de foodbranche. Dat wordt eens te meer duidelijk op de Horecava, de drukbezochte foodbeurs in Amsterdam. Waar stroomt de horeca de supermarkt binnen? Distrifood zoekt het uit in een bomvolle RAI. 'Alles kan, alles mag, ook een yoghurtje in de nacht.'