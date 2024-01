Vakbond: 'Salarisbetalingen Jumbo België verlopen problematisch'

BRUSSEL - Sinds Jumbo 9 maanden geleden in zee ging met payrollprovider Alight zijn problemen met uitbetalingen van salarissen schering en inslag. Jumbo-medewerkers ontvangen te weinig, te veel of soms zelfs helemaal geen loon., stelt vakbond ACV Plus. Volgens Jumbo is de situatie nu onder controle.