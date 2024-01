'Suikertaks' jaagt Nederlanders de grens over: 'Van de zotte'

VENLO - Sinds de belasting op alcoholvrije dranken per 1 januari is verhoogd zien winkeliers in de grensregio steeds meer Nederlanders de grens oversteken voor hun boodschappen. De zogeheten suikertaks is 'van de zotte', zegt winkelier Hay Bauer uit Venlo. 'De consument wordt gepakt. Terwijl die al zo weinig te besteden heeft.'