Tweede Jumbo over de grens voor Nederlandse broers

Zo'n anderhalf jaar na de opening van hun eerste Jumbowinkel in België, hebben de Nederlandse franchisenemers Martijn en Jason Vis nu een tweede winkel over de grens. Het gaat om een voormalig filiaal van Jumbo in Rijkevorsel. De stap van de familie Vos past in de strategie van Jumbo om zijn Belgische winkels te verzelfstandigen.