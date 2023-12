Prijsmonitor: Prijsverschil garnalencocktail onder de streep maar beperkt

Distrifood maakt in de feestmaand een klassieker: de garnalencocktail. De mystery shopper van Distrifood toog daarvoor naar het Gelderse Arnhem voor een bezoek aan vier serviceformules. Klanten bij Hoogvliet zijn het goedkoopst uit, die van Plus door de wijnkeuze het duurst. Wie de grens overgaat, is niet goedkoper uit dan in Nederland.